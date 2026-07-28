Italia speră să schimbe percepția privind energia nucleară, la 40 de ani după dezastrul de la Cernobîl. Planurile guvernului de la Roma

Guvernul italian mizează pe o nouă generație care vede energia nucleară o sursă de energie electrică cu emisii reduse de carbon. Ca pe un instrument pentru combaterea schimbărilor climatice și de a face ca aprovizionarea cu energie să fie mai stabilă, în contextul șocurilor energetice provocate de războaiele din Ucraina și Iran, potrivit Associated Press.

Se mizează pe faptul că un astfel de sprijin va atenua opiniile italienilor care au trăit accidentul nuclear din 1986, care încă privesc energia atomică prin prisma riscului și a dezastrului. Italienii au respins energia nucleară de două ori în cadrul unor referendumuri națioanale, potrivit experților.

Săptămâna viitoare, se așteaptă ca Parlamentul să aprobe legislația propusă de guvern, care stabilește un cadru juridic pentru tehnologiile nucleare de nouă generație.

Guvernul ar avea ulterior la dispoziție un an pentru a elabora decrete de punere în aplicare privind autorizarea reactoarelor, standardele de siguranță, gestionarea deșeurilor și amplasarea instalațiilor.

„Datoria guvernului în acest moment este de a crea condițiile necesare pentru ca cei care vor decide în cele din urmă cu privire la instalații să poată face acest lucru”, a declarat Gilberto Pichetto Fratin, ministrul Mediului și Securității Energetice, într-un interviu acordat Associated Press înaintea votului.

Europa extinde programul nuclear

Dezbaterea din Italia are loc într-un context în care mai multe țări europene, printre care Franța și Polonia, își extind sau continuă programele nucleare pe fondul preocupărilor legate de securitatea energetică și de schimbările climatice.

Cu toate acestea, Italia încearcă să reconstruiască din nou o industrie pe care italienii de rând au desființat-o de două ori, cu zeci de ani în urmă.

Opoziție vehementă după dezastrele de la Cerbobîl și Fukushima

Cândva, Italia a fost printre țările pioniere ale energiei nucleare din Europa. După dezastrul de la Cerobîl, în 1987, un referendum susținut în Italia a pus capăt programului nuclear al țării.

Ulterior guvernul italian a încercat din nou să relanseze programul nuclear, însă după dezastrul de la Fukushima din 2011, într-un alt referendum, 94% dintre italienii de rând s-au opus planurilor de construire a unor noi reactoare.

Pichetto Fratin estimează că cererea de energie electrică ar putea crește cu cel puțin 30% în aproximativ un deceniu, ceea ce va necesita un mix mai diversificat de surse de energie decât doar cele regenerabile.

Reactoarele modulare mici, energia nucleară a viitorului

În loc să reia exploatarea marilor centrale din trecut, guvernul italian se concentrează pe reactoarele modulare mici (SMR) și pe alte tehnologii avansate care, potrivit susținătorilor, ar putea fi mai sigure, mai flexibile și mai rapide de construit.

„Vorbim despre a treia generație avansată (de energie nucleară), mult mai adaptată nevoilor actuale, mult mai sigură datorită dimensiunilor reduse și a duratelor de construcție foarte scurte”, a spus Pichetto Fratin.

Potrivit ministrului Mediului din Italia, în 2033 – 2025 primele reactoare de nouă generație ar putea începe să funcționeze. Asta dacă energia nucleară va fi acceptată de italieni.

Energia nucleară produce aproximativ 10% din energia electrică mondială, echivalentul a aproximativ un sfert din totalul energiei cu emisii reduse de carbon.