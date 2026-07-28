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O provincie din China a fost lovită de două cutremure în decurs de 20 de minute

O provincie îndepărtată din China a fost lovită de două cutremure la doar 18 minute distanță unul de celălalt, marți în jurul amiezii, potrivit Serviciului Geologic al SUA.
O provincie din China a fost lovită de două cutremure în decurs de 20 de minute
Sursă foto: captură ecran video / X
Daiana Rob
28 iul. 2026, 10:02, Știri externe
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Cutremurele din provincia Qinghai, înregistrate la ora 11:16 și respectiv 11:34, au avut magnitudini de 5,7 și 5,8 pe scara Richter, iar seismul s-a produs la o adâncime de 10 kilometri, a transmis Serviciul Geologic al SUA.

Nu au existat imediat rapoarte privind victimele, potrivit Associated Press. 

Provincia Qinghai, situată în nord-vestul Chinei, este slab populată și este adesea afectată de cutremure.

Un videoclip difuzat de postul public de televiziune CCTV a arătat nori de praf ridicându-se de pe stânci pe măsură ce pământul se cutremura.

Cutremurele au afectat și orașul Lanzhou din provincia vecină Gansu, unul dintre cele mai mari orașe din zonă. Videoclipurile de pe rețelele sociale au arătat lămpi legănându-se în interiorul locuințelor din oraș.

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