Românii cheltuie tot mai mult pe vacanțe exotice. Numărul turiștilor a crescut cu aproape 29%. Datele Eturia

Potrivit datelor transmise de turoperator, cele mai căutate destinații au fost Maldive, China, Australia, Republica Dominicană și Thailanda. Compania susține că rezultatele indică o diversificare a preferințelor românilor, care aleg atât sejururi exotice, cât și circuite culturale, călătorii de explorare și itinerare pe distanțe lungi.

Maldive și Thailanda, în topul vacanțelor exotice

Maldive rămâne una dintre destinațiile preferate de turiștii interesați de vacanțe premium, relaxare și servicii personalizate. Thailanda este căutată pentru combinația dintre plaje, gastronomie, experiențe culturale și posibilitatea construirii unor itinerare adaptate mai multor categorii de turiști.

În paralel, China și Australia atrag în special călătorii interesați de explorare și de programe care necesită o planificare mai complexă. Republica Dominicană completează lista destinațiilor cu cerere ridicată, în special pe segmentul sejururilor exotice și al serviciilor premium.

„Creșterea înregistrată în primele șase luni confirmă faptul că Eturia se dezvoltă pe baze solide și că modelul nostru, construit în jurul consultanței specializate și al expertizei de destinație, răspunde așteptărilor actuale ale turiștilor”, a declarat Sorin Stoica, CEO și fondator al Eturia.

Acesta a precizat că agenția urmărește consolidarea portofoliului, dezvoltarea segmentului premium și extinderea produselor care oferă turiștilor mai multă flexibilitate și predictibilitate.

Peste 80 de grupuri cu însoțitor

Eturia a operat peste 80 de grupuri cu însoțitor în prima jumătate a anului. Acest tip de produs este ales în special pentru circuitele complexe și destinațiile îndepărtate, unde turiștii preferă să beneficieze de sprijin logistic, trasee stabilite în avans și acces la activități locale.

Potrivit companiei, formatul de grup oferă un echilibru între organizare, confort și experiențele autentice din destinație, fiind potrivit inclusiv pentru itinerarele care ar fi mai dificil de planificat individual.

Vacanțele sunt alese tot mai des în funcție de pasiuni

Datele companiei mai indică o creștere a interesului pentru vacanțe construite în jurul unor pasiuni sau obiective personale. Aventura, cultura, explorarea și activitățile de wellbeing devin criterii importante, în timp ce destinația reprezintă doar punctul de plecare pentru stabilirea programului.

Turiștii solicită mai frecvent itinerare adaptate ritmului propriu de călătorie, care pot include atât perioade de relaxare, cât și trasee active, activități culturale sau explorarea aprofundată a unei anumite regiuni.

Eturia este un turoperator român specializat în vacanțe exotice personalizate, fondat în 2007 de Sorin Stoica și Daniela Shah. Compania susține că a realizat peste 60.000 de vacanțe și că lucrează cu peste 1.000 de hoteluri contractate direct, alături de o rețea internațională de parteneri specializați în administrarea destinațiilor.