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Bogdan Ivan: PSD propune reducerea accizei la motorină cu până la 25% în perioade de criză

Fostul ministru al Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat că, alături de parlamentarii PSD, a depus o inițiativă legislativă care prevede un nou mecanism de intervenție pe piața carburanților, destinat să limiteze creșterea prețurilor și să protejeze puterea de cumpărare a populației.
Bogdan Ivan: PSD propune reducerea accizei la motorină cu până la 25% în perioade de criză
Sursa foto: ALEXANDRA PANDREA / GMN / MEDIAFAX FOTO
Alexandra-Valentina Dumitru
27 iul. 2026, 15:23, Economic
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Potrivit lui Ivan, proiectul a fost avizat de comisiile parlamentare și urmează să intre la vot în Senat.

„Când piața carburanților intră în criză, statul nu are voie să privească de pe margine! Alături de colegii din Partidul Social Democrat, am depus în Parlament o inițiativă legislativă ce prevede un mecanism mai clar, mai flexibil și mai puternic, care să protejeze cu adevărat puterea de cumpărare a românilor”, a transmis Ivan, luni, într-o postare pe Facebook.

Acesta susține că măsurile propuse ar reduce prețul plătit de șoferi la pompă prin diminuarea accizei la motorină, în funcție de nivelul prețurilor.

„La nivelul de azi al prețurilor la motorină, acciza va fi scăzută cu 10%, ceea ce înseamnă o reducere de 34 de bani pentru fiecare litru”, a precizat fostul ministru.

Mecanismul intervine gradual

Conform proiectului, dacă prețurile continuă să crească, reducerea accizei va fi aplicată gradual:

– reducere de 51 de bani/litru (scădere cu 15% a accizei) pentru prețuri între 9,98 -10,42 lei pe litru;
– reducere de 68 de bani/litru (scădere de 20% a accizei) pentru intervalul 10,42 – 10,85 lei/litru
– reducere de 85 de bani/litru (scădere de 25% a accizei) pentru prețuri la pompă mai mari de 10,85 lei/litru
Nivelul se stabilește în funcție de evoluția simultană a cotațiilor Platts și a prețului mediu la pompă.

„Situația de criză pe piața țițeiului și produselor petroliere este instituită până la 31 octombrie 2026, ca termen cert și verificabil”, spune Ivan. Ulterior, Guvernul va putea interveni doar în baza unor criterii obiective, precum creșterea cu cel puțin 20% a cotațiilor internaționale sau a prețurilor la pompă ori apariția unui risc real de întrerupere a aprovizionării.

Inițiativa mai prevede indexarea o singură dată cu rata inflației a limitării adaosului comercial, precum și modificarea mecanismului de taxare a veniturilor excepționale, astfel încât acesta să se activeze și în cazul unor creșteri puternice ale cotației internaționale a motorinei.

„Protejăm aprovizionarea pieței interne, ținem sub control creșterile excesive, reducem taxele atunci când românii au nevoie și taxăm veniturile excepționale atunci când piața o justifică. Asta înseamnă un mecanism responsabil: reguli clare, intervenție rapidă și protecție reală pentru români și pentru economie. Nu sloganuri. Nu improvizații. Măsuri care funcționează cu adevărat”, a conchis fostul ministrul al Energiei.

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