„România nu are timp să aștepte”. Bogdan Ivan îi propune lui Bolojan să rezolve împreună criza carburanților: „Curaj!”

Ivan susține că România are nevoie de măsuri imediate atât pe plan intern, cât și extern și afirmă că proiectul privind reducerea TVA și a accizelor la carburanți, depus în Parlament, ar trebui adoptat în sesiunea extraordinară de săptămâna viitoare.

„Am văzut astăzi un Ilie Bolojan nervos și depășit de situație, în fața realității crizelor suprapuse prin care trece România. Este și firesc, pentru că România nu mai are un guvern cu legitimitate și putere în fața crizelor”, a declarat fostul ministru, joi, într-o postare pe Facebook.

Bogdan Ivan a amintit că, în urmă cu patru luni, după izbucnirea conflictului din Orientul Mijlociu, a propus un pachet de măsuri care, potrivit acestuia, a limitat creșterea prețurilor la carburanți și a asigurat aprovizionarea pieței.

„Fără acele măsuri, litrul de motorină era mai scump cu 70-90 de bani/litru. Și atunci, a durat aproape 30 de zile și zeci de ore de convingere, pentru ca premierul să accepte acest plan”, a afirmat Ivan.

„Avem nevoie de măsuri externe și interne clare”

Fostul ministru susține că Executivul trebuie să acționeze imediat pentru protejarea aprovizionării cu țiței și pentru reducerea fiscalității aplicate carburanților.

„Urgent, acum, avem nevoie de măsuri externe și interne clare care să ne repună pe un curs sigur. Pe plan extern, guvernul trebuie să acționeze acum și să producă un plan comun de punere în siguranță a celei mai importante rute de aprovizionare cu țiței nu numai pentru România, ci pentru Europa! (…) Reduceți TVA-ul și accizele, cele mai mari din Europa, fie și temporar, cu impactul bugetar aferent, dar ajutăm economia să respire. Proiectul este în Parlament și săptămâna viitoare poate fi votat. Curaj!”, a spus acesta.

În opinia sa, amânarea unor măsuri ar afecta în special agricultura și companiile care depind de costurile cu combustibilii.

„Sunt aici și pot să vă dau toate informațiile”

„Agricultura nu va avea răbdare până se decide premierul demis ce trebuie făcut, sau până se echilibrează piața. Pentru că economia consumă resurse și consumă combustibili astăzi și multe companii s-ar putea ca, peste câteva săptămâni, să nu mai existe. (…) Dacă nu, scumpirile la carburanți le vom resimți în buzunarul fiecărui român. La raft, în scăderea puterii de cumpărare și creșterea inflației. În unul cu patru luni de zile, când a izbucnit conflitul în Orientul Mijlociu, toată lumea era foarte întrebătoare despre ce se va întâmpla cu piața produselor petroliere”, a declarat Ivan.

El i-a transmis premierului că este dispus să îi pună la dispoziție experiența acumulată în perioada în care a condus Ministerul Energiei.

„Am făcut-o atunci, știu cum se face, dacă nu știți cum, sunt aici și pot să vă dau toate informațiile, domnule premier, pentru că România nu are timp să aștepte să treacă această criză”, a afirmat fostul ministru al Energiei.