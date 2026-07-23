Prima pagină » Economic » „România nu are timp să aștepte”. Bogdan Ivan îi propune lui Bolojan să rezolve împreună criza carburanților: „Curaj!”

„România nu are timp să aștepte”. Bogdan Ivan îi propune lui Bolojan să rezolve împreună criza carburanților: „Curaj!”

Fostul ministru al Energiei, Bogdan Ivan, afirmă că Guvernul trebuie să reducă temporar TVA și accizele la carburanți și spune că este dispus să îi pună la dispoziție premierului interimar Ilie Bolojan experiența acumulată la conducerea Ministerului Energiei.
„România nu are timp să aștepte”. Bogdan Ivan îi propune lui Bolojan să rezolve împreună criza carburanților: „Curaj!”
Sursa foto: ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO
Alexandra-Valentina Dumitru
23 iul. 2026, 21:58, Economic
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Ivan susține că România are nevoie de măsuri imediate atât pe plan intern, cât și extern și afirmă că proiectul privind reducerea TVA și a accizelor la carburanți, depus în Parlament, ar trebui adoptat în sesiunea extraordinară de săptămâna viitoare.

„Am văzut astăzi un Ilie Bolojan nervos și depășit de situație, în fața realității crizelor suprapuse prin care trece România. Este și firesc, pentru că România nu mai are un guvern cu legitimitate și putere în fața crizelor”, a declarat fostul ministru, joi, într-o postare pe Facebook.

Bogdan Ivan a amintit că, în urmă cu patru luni, după izbucnirea conflictului din Orientul Mijlociu, a propus un pachet de măsuri care, potrivit acestuia, a limitat creșterea prețurilor la carburanți și a asigurat aprovizionarea pieței.

„Fără acele măsuri, litrul de motorină era mai scump cu 70-90 de bani/litru. Și atunci, a durat aproape 30 de zile și zeci de ore de convingere, pentru ca premierul să accepte acest plan”, a afirmat Ivan.

„Avem nevoie de măsuri externe și interne clare”

Fostul ministru susține că Executivul trebuie să acționeze imediat pentru protejarea aprovizionării cu țiței și pentru reducerea fiscalității aplicate carburanților.

„Urgent, acum, avem nevoie de măsuri externe și interne clare care să ne repună pe un curs sigur. Pe plan extern, guvernul trebuie să acționeze acum și să producă un plan comun de punere în siguranță a celei mai importante rute de aprovizionare cu țiței nu numai pentru România, ci pentru Europa! (…) Reduceți TVA-ul și accizele, cele mai mari din Europa, fie și temporar, cu impactul bugetar aferent, dar ajutăm economia să respire. Proiectul este în Parlament și săptămâna viitoare poate fi votat. Curaj!”, a spus acesta.

În opinia sa, amânarea unor măsuri ar afecta în special agricultura și companiile care depind de costurile cu combustibilii.

„Sunt aici și pot să vă dau toate informațiile”

„Agricultura nu va avea răbdare până se decide premierul demis ce trebuie făcut, sau până se echilibrează piața. Pentru că economia consumă resurse și consumă combustibili astăzi și multe companii s-ar putea ca, peste câteva săptămâni, să nu mai existe. (…) Dacă nu, scumpirile la carburanți le vom resimți în buzunarul fiecărui român. La raft, în scăderea puterii de cumpărare și creșterea inflației. În unul cu patru luni de zile, când a izbucnit conflitul în Orientul Mijlociu, toată lumea era foarte întrebătoare despre ce se va întâmpla cu piața produselor petroliere”, a declarat Ivan.

El i-a transmis premierului că este dispus să îi pună la dispoziție experiența acumulată în perioada în care a condus Ministerul Energiei.

„Am făcut-o atunci, știu cum se face, dacă nu știți cum, sunt aici și pot să vă dau toate informațiile, domnule premier, pentru că România nu are timp să aștepte să treacă această criză”, a afirmat fostul ministru al Energiei.

Recomandarea video

Analiză a presei africane despre candidatura lui Dacian Cioloș la șefia Organizației Internaționale a Francofoniei: Candidatura lui oferă o soluție elegantă – alegerea pe criteriul competenței, nu pe baza unui arbitraj imposibil între două state aflate în conflict
G4Media
Olise, forțat să elibereze vila cu 10 camere, piscină, cinema, saună și sală de fitness. Are termen o lună
GSP.ro
Se confirmă informațiile Gândul. Șefa ONJN și Denise Rifai au pus umărul la inculparea lui Ciucu. Probele procurorilor sunt valide
Gandul
Ea este Daniela Florea, românca de 36 de ani găsită moartă în propriul apartament. IREAL cine e principalul suspect 😲
Cancan
Prezentatoarea TV care a făcut striptease pentru Adi Mutu, goală pe barcă! Imaginile au strâns sute de mii de aprecieri
Prosport
Steag cu simbolul Mișcării Legionare la un miting pro-Călin Georgescu. Purtătorul a ajuns inculpat, dar judecătorii l-au pedepsit simbolic
Libertatea
Cele cinci zodii recunoscute pentru loialitatea față de prieteni. Sunt oamenii pe care te poți baza la bine și la greu
CSID
România a început să producă blindate. Cum arată primele Cobra II ajunse deja la Armată
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia