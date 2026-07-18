Bogdan Ivan salută noile programe de finanțare din energie: Vor aduce facturi mai mici și o rețea mai stabilă

„Mă bucur că două proiecte pe care le-am inițiat la Ministerul Energiei, au fost continuate și fost lansate astăzi! Pe lângă contoarele inteligente se vor instala 2.174 MWh în noi capacități de stocare”, a scris fostul ministru pe Facebook.

„Sunt investiții concrete, care vor aduce facturi mai mici și o rețea mai stabilă”, continuă oficialul.

Social-democratul a prezentat și etapele parcurse până la lansarea programelor. Solicitarea de finanțare a fost depusă la Comisia Europeană în luna decembrie, ghidurile au fost puse în consultare în ianuarie, iar în aprilie au fost puse în transparență.

Premierul Ilie Bolojan, care îndeplinește și funcția de ministru interimar al Energie a anunțat sâmbătă că cele două programe au fost lansate. Inițiativele urmăresc extinderea capacităților de stocare a energiei și instalarea de contoare inteligente cu scopul de a preveni fraudele și de a consolida rețeaua.