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Bogdan Ivan salută noile programe de finanțare din energie: Vor aduce facturi mai mici și o rețea mai stabilă

Fostul ministru al Energiei, Bogdan Ivan, a salutat lansarea programelor de finanțare în valoare de 250 de milioane de euro pentru dezvoltarea capacităților de stocare și instalarea contoarelor inteligente, precizând că acestea reprezintă un efort din mandatul său pentru consolidarea rețelei energetice.
Bogdan Ivan salută noile programe de finanțare din energie: Vor aduce facturi mai mici și o rețea mai stabilă
Sursa foto: ALEXANDRA PANDREA / GMN / MEDIAFAX FOTO
Radu Mocanu
18 iul. 2026, 13:47, Politic
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Mă bucur că două proiecte pe care le-am inițiat la Ministerul Energiei, au fost continuate și fost lansate astăzi! Pe lângă contoarele inteligente se vor instala 2.174 MWh în noi capacități de stocare”, a scris fostul ministru pe Facebook. 

Sunt investiții concrete, care vor aduce facturi mai mici și o rețea mai stabilă”, continuă oficialul. 

Social-democratul a prezentat și etapele parcurse până la lansarea programelor. Solicitarea de finanțare a fost depusă la Comisia Europeană în luna decembrie, ghidurile au fost puse în consultare în ianuarie, iar în aprilie au fost puse în transparență. 

Premierul Ilie Bolojan, care îndeplinește și funcția de ministru interimar al Energie a anunțat sâmbătă că cele două programe au fost lansate. Inițiativele urmăresc extinderea capacităților de stocare a energiei și instalarea de contoare inteligente cu scopul de a preveni fraudele și de a consolida rețeaua. 

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