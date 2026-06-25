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Bogdan Ivan, implicat într-un accident în Bistrița – surse

Fostul ministru al Energiei, social-democratul Bogdan Ivan, ar fi fost implicat joi seara într-un accident în municipiul Bistrița, soldat doar cu pagube materiale.
Bogdan Ivan, implicat într-un accident în Bistrița – surse
Sursa foto: ALEXANDRA PANDREA / GMN / MEDIAFAX FOTO
Cosmin Pirv
25 iun. 2026, 22:06, Politic
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Surse locale au declarat pentru MEDIAFAX că accidentul a avut loc în apropierea clădirii primăriei Bistrița.

În accident ar fi fost implicate mașina care era, se pare, condusă de fostul ministru și un autobuz care circula regulamentar pe o bandă dedicată transportului în comun.

Sursele citate susțin că pagubele au fost minore la autobuz și un pic mai mari la autovehicul.

Accidentul nu s-a soldat cu victime, iar cele două părți au încheiat o constatare amiabilă.

Bogdan Ivan a fost ministru al Energiei în guvernul condus de Ilie Bolojan până la sfârșitul lunii aprilie, când miniștrii PSD au demisionat.

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