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Bogdan Ivan, aviz pozitiv pentru Ministerul Energiei

Bogdan Ivan a primit, luni, avizul pozitiv pentru a deveni ministrul Energiei.
Bogdan Ivan, aviz pozitiv pentru Ministerul Energiei
Sursa foto: ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO
Alexandra-Valentina Dumitru
22 iun. 2026, 13:42, Politic
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Bogdan Ivan a primit aviz favorabil în şedinţa comisiilor de specialitate reunite ale Parlamentului.

Ivan a primit 35 de voturi „pentru”, 17 voturi „împotrivă” și o abținere.

Ministrul propus pentru Energie în Guvernul Veștea, Bogdan Ivan, a mai ocupat funcția de ministru al Energiei în Guvernul Bolojan, din care a demisionat.

Bogdan Ivan a prezentat în fața Parlamentului prioritățile din domeniul energiei din programul de guvernare. Aceasta a subiliniat că obiectivul central îl reprezintă reducerea prețului final la energie electrică și gaze naturale pentru consumatorii casnici și industriali. Ivan a arătat că direcțiile principale sunt creșterea capacităților de producție de energie electrică în bandă, extinderea producției nucleare de la Cernavodă, dezvoltarea surselor regenerabile, creșterea capacităților de stocare și majorarea producției de gaze naturale, inclusiv prin proiecte din Marea Neagră.

El a precizat că programul include investiții majore în infrastructura energetică, precum retehnologizarea reactorului 1 de la Cernavodă și dezvoltarea reactoarelor 3 și 4, proiecte de până la aproximativ 5.000 MW din surse eoliene și fotovoltaice până în 2027, precum și scheme de finanțare pentru stocare în baterii și autoconsum. Ivan a mai subliniat importanța interconectării rețelei energetice a României cu statele vecine, a modernizării infrastructurii de transport și a valorificării gazelor naturale în industrie, cu scopul consolidării securității energetice și a stabilizării pieței.

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