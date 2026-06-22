Guvernul Veștea va fi votat AZI: audieri accelerate și vot de învestire programat la 21:30

Ora audierilor și când va fi votul pentru învestire Audierile miniștrilor propuși de Adrian Veștea încep la ora 12. Unul dintre primii miniștri audiați va fi Bogdan Gruia Ivan, care în guvernul demis a condus Ministerul Energiei. El este propus în aceeași funcție. Audierile fiecărui ministru vor dura circa 30 de minute, însă este posibil ca în unele cazuri să fie prelungite în anumite situații. În acest context, votul de învestire va avea loc începând cu ora 21.30. Dată fiind ora târzie a ședinței plenului, dacă Guvernul Veștea va obține votul de învestire, jurmântul va avea loc, cel mai probabil, marți. Ce face AUR la votul pentru învestirea Guvernului Veștea?

AUR nu va susține în Parlament Guvernul Veștea, a declarat liderul senatorilor formațiunii, Petrișor Peiu. Acesta a respins zvonurile privind posibile voturi din partea unor parlamentari AUR și a avertizat că un astfel de gest ar provoca o reacție negativă în rândul electoratului partidului.

Explicațiile PNL

PNL transmite că a cerut suspendarea ședinței Birourilor Permanente Reunite ale Camerelor Parlamentului din cauza „prezenței abuzive” a denumirii „PNL” pe lista membrilor guvernului propus de Adrian Veștea

„Informăm publicul că ședința Birourilor Permanente Reunite ale Camerei Deputaților și Senatului de luni dimineață a fost suspendată la cererea membrilor PNL, deoarece am constatat existența unui viciu care poate atrage neconstituționalitatea procedurii de învestire a Guvernului. Înscrierea în dreptul prim-ministrului desemnat a denumirii „PNL” ca apartenență politică este falsă, abuzivă și afectează grav componența politică a Guvernului. Reamintim că PNL a decis să nu participe la nicio guvernare împreună cu PSD și nici nu a nominalizat vreun membru al partidului pentru a face parte din guvernul propus de premierul desemnat Adrian Veștea”, transmite PNL.

Astfel, PNL arată că a constatat astfel că, prin depunerea listei guvernului în forma prezentată, sunt încălcate cel puțin două decizii ale CCR: Decizia nr. 85/2018 și Decizia CCR nr. 67/2021.

Potrivit PNL, pentru ca lista membrilor guvernului propus să fie constituțională, din această listă trebuie exclusă denumirea „PNL”.

Ședința BPR va fi reluată

Ședința BPR va fi reluată după ce din dreptul miniștrilor propuși de Adrian Veștea a fost eliminată sigla PNL.

Ședința se reia de la ora 10.45.

Ședința BPR a fost suspendată

Liderul de grup al PNL a cerut ca în dreptul miniștrilor propuși de Adrian Veștea să nu apară sigla PNL.

S-a supus la vot, iar această solicitare a trecut și cu voturile AUR.

Astfel, ședința BPR suspendată, ea urmând să fie reluată, probabil, mai târziu.

UPDATE:

Conducerea Parlamentului urmază să voteze, de la ora 10, programul audierilor miniștrilor Guvernului Adrian Veștea.

Miniștrii propuși vor fi audiați între orele 12 și 15.30.

Tot în ședința de la ora 10 se va stabili programul de lucru, dar și ordinea de zi a plenului Parlamentului.

Surse MEDIAFAX arată că plenul ar urma să aibă loc luni, de la ora 17.

Veştea are nevoie de 233 de voturi pentru învestirea Cabinetului.

Știrea inițială:

Ședința Birourilor permanente reunite ale Camerei Deputaților și Senatului va avea loc începând cu ora 10.00, în format online.

Această reuniune va stabili calendarul oficial al procedurilor pentru votul de învestitură al Guvernului propus Adrian Veștea.

Acesta a depus la Parlament Programul de Guvernare și lista miniștrilor Cabinetului pe care îl propune pentru România, cerând un calendar rapid pentru audieri și votul de învestitură.

Şedinţa BPR de luni, 22 iunie, de la ora 10:00 are următoarele puncte:

1) Scrisoare din partea lui Adrian-Ioan Veştea, candidatul desemnat pentru funcţia de prim-ministru, prin care înaintează:

1.1.1) Lista Guvernului

1.1.2) Programul de guvernare

2) Repartizarea candidaţilor propuşi pentru funcţia de membru al Guvernului în vederea audierii la comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului

3) Propuneri privind timpul maxim alocat pentru prezentarea Programului de guvernare, a Listei Guvernului, precum şi pentru participarea parlamentarilor la dezbateri

4) Proiectele Ordinii de zi şi Programului de lucru pentru şedinţa comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului.

Noul Guvern are cinci priorități imediate:

– Stabilitate politică: Revenirea la normalitate instituțională.

– Fonduri europene: Accelerarea atragerii banilor din PNRR.

– Stabilitate economică: Menținerea încrederii partenerilor și a ratingului de țară.

– Investiții: Deblocarea proiectelor aflate în stadii avansate.

– Securitate națională: Accelerarea proiectelor strategice (SAFE).

Componența Cabinetului este următoarea:

Adrian Veștea – Prim-ministru (PNL)

Marian Neacșu – vicepremier și ministru al Afacerilor Interne (PSD)

Alina Gorghiu – vicepremier (PNL)

Diana Morar – vicepremier (independent)

Luca Niculescu – ministru de Externe (independent)

Alexandru Nazare – ministru de Finanțe (independent)

Florin Zaharia – ministru al Investițiilor și Proiectelor Europene (independent)

Florin Manole – ministru al Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității (PSD)

Monica Anisie – ministru al Educației și Cercetării (PNL)

Marian Bârgău – ministru al Economiei, Antreprenoriatului și Turismului (independent)

Eduard Mititelu – ministru delegat pentru Digitalizare (PNL)

Romeo Lungu – ministru al Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (PSD)

Ionuț Vulpescu – ministru al Culturii (PSD)

Sorin Cîmpeanu – ministru al Apărării Naționale (PNL)

Radu Marinescu – ministru al Justiției (PSD)

Alexandru Ghigiu – ministru al Mediului, Apelor și Pădurilor (PSD)

Cristian Pistol – ministru al Transporturilor și Infrastructurii (PNL)

Florin Barbu – ministru al Agriculturii și Dezvoltării Rurale (PSD)

Bogdan Ivan – ministru al Energiei (PSD)

Alexandru Rogobete – ministru al Sănătăţii (PSD)

Radu Oprea – secretar general al Guvernului (PSD).