Câte voturi are, câte îi lipsesc și cine îl poate face premier pe Adrian Veștea. Toate calculele înainte de vot

Potrivit calculelor vehiculate în negocieri, baza de susținere a Guvernului Veștea pornește de la PSD, la care s-ar adăuga parlamentari din grupurile mici, neafiliați, minorități și o parte dintre liberalii care nu respectă linia oficială a PNL. Chiar și în varianta optimistă, fără voturi din AUR, totalul ar rămâne sub pragul necesar, în jurul a 217 voturi.

Structura Parlamentului arată astfel: PSD – 127 de parlamentari, AUR – 90, PNL – 76, USR – 59, UDMR – 31, minoritățile – 17, Uniți pentru România – 15, SOS România – 15, neafiliați – 23 și grupul PACE – 11. În total, vorbim de 464 de parlamentari.

Guvernul Veștea intră la vot fără majoritate clară. Calculele depind de voturile AUR

În tabăra Veștea, voturile considerate de bază vin de la PSD. Dacă toți parlamentarii PSD votează cabinetul, premierul desemnat pleacă de la aproximativ 127-128 de voturi. Diferența până la 233 este de circa 105-106 voturi.

A doua piesă importantă este PNL. Oficial, PNL a anunțat că nu susține Guvernul Veștea, însă o parte dintre parlamentarii liberali ar putea vota împotriva liniei partidului. Aici cifrele diferă pe surse: cele mai prudente calcule vorbesc de 20-24 de parlamentari PNL în tabăra Veștea, alte evaluări indică 23 de parlamentari, iar scenariile optimiste merg spre 25-30 de liberali dispuși să voteze cabinetul.

Cu PSD și aproximativ 23 de liberali din tabăra Veștea, cabinetul ar ajunge la circa 150-151 de voturi. De aici încep calculele cu grupurile mici: minorități, neafiliați, Uniți pentru România și PACE. Dacă acestea ar vota în bloc, tabăra Veștea ar putea urca spre 213-217 voturi, adică tot sub pragul de 233.

Asta înseamnă că, matematic, Guvernul Veștea are nevoie de sprijin din zona AUR. În funcție de câți parlamentari PNL și din grupurile mici votează efectiv, necesarul de voturi AUR este estimat între 16 și 25. Surse politice susțin că tabăra Veștea mizează pe aproximativ 20 de voturi de la AUR, în timp ce alte evaluări vorbesc despre cel puțin 25 de voturi necesare pentru ca învestirea să fie sigură.

Oficial, AUR spune că nu votează Guvernul Veștea. Petrișor Peiu a transmis că parlamentarii partidului nu vor susține cabinetul, însă surse politice susțin că PSD și tabăra Veștea au negociat individual pentru voturi. În ședința conducerii Parlamentului, AUR a votat alături de PSD pentru calendarul rapid al învestirii, ceea ce a alimentat suspiciunile că o parte dintre parlamentarii formațiunii ar putea rupe linia oficială la votul final.