Surprize în AUR și USR, la votul pe noua lege a Integrității. După ce s-au certat 2 săptămâni, aproape toate partidele au votat „pentru”. Ce a făcut Ilie Bolojan

După ce partidele politice s-au certat pe prima variantă a legii Integrității, au respins-o și proiectul a fost redepus într-o nouă variantă, votul final de astăzi din Senat arată că – în majoritate – toate partidele parlamentare au votat legea, deși s-au contrat pe câteva prevederi timp de 2 săptămâni.

Potrivit documentelor obținute de Mediafax, rezultatul votului final de astăzi din Senat pe Legea integrități a fost următorul:

La momentul votului au fost 121 de senatori prezenți

104 de senatori au votat pentru, 8 senatori au votat contra, 7 s-au abținut și 2 nu au votat

În majoritate, toate partidele au fost „pentru” adoptarea Legii Integrității

Repartizarea pe grupurile parlamentare a votului final de la Legea Integrității a fost următoarea:

PSD: Toți cei 34 de senatori au votat pentru lege

AUR: 25 de senatori au votat pentru, 1 senator a votat contra, 1 senator nu a votat

25 de senatori au votat pentru, PNL: Toți cei 22 de senatori liberali au votat pentru

USR: 11 senatori au votat pentru, 6 senatori au votat contra

PIR: 2 senatori au votat pentru, 4 s-au abținut

2 senatori au votat pentru, 4 s-au abținut UDMR: 4 senatori au votat pentru , 2 s-au abținut, 1 nu a votat

, 2 s-au abținut, 1 nu a votat Neafiliați: 6 senatori au votat pentru, 1 a votat contra, 1 s-a abținut

Surprize: Petrișor Peiu, liderul Grupului AUR – nu a votat deloc Legea Integrității, Ilie Bolojan nu a fost prezent, USR a fost împărțit

Centralizarea nominală a votului mai arată o situație de diviziune a votului în interiorul USR și UDMR pe legea Integrității. În plus, Ilie Bolojan, care a fost prezent la precedentele dezbateri pe proiectul normativ, astăzi nu a mai fost prezent în Senat la votul final al legii.

Punctele care au generat cele mai multe controverse au fost două amendamente ale PSD și AUR care îi vizează pe Dominic Fritz (pierderea mandatului, în caz de condamnare) și Mirabela Grădinaru (declarare a averii).

Astfel, datele artată:

AUR: Petrișor Peiu, senatorul și liderul de grup AUR, a fost reprezentantul partidului care nu a votat Legea Integrității. Senatorul AUR care a votat împotrivă a fost Cristian Eugen Șipoș.

PNL: Senatorii liberali care au votat de la distanță sau din plen „ pentru ” adoptarea Legii integrității au fost următorii: Mircea Abrudean , Monica Anisie, Vasile Blaga, Ștefan Borțun, Ioan Bota, Iulian Coșa, Mihai Coteț, Daniel Fenechiu , Gheorghe Flutur , Gabriela Horga, Ovidiu Jitaru, Nicolae Neagu, Augustin Niculescu, Nicoleta Pauliuc, Veta Păsculescu, Adrian Peiu, Silviu Petrea, Cătălin Predoiu , Vasile Răcuci, Lucian Rusu, Aurel Varga, Mihail Veștea. Ilie Bolojan nu a fost prezent la vot.

Senatorii liberali care au votat de la distanță sau din plen „ ” adoptarea Legii integrității au fost următorii: , Monica Anisie, Vasile Blaga, Ștefan Borțun, Ioan Bota, Iulian Coșa, Mihai Coteț, , , Gabriela Horga, Ovidiu Jitaru, Nicolae Neagu, Augustin Niculescu, Nicoleta Pauliuc, Veta Păsculescu, Adrian Peiu, Silviu Petrea, , Vasile Răcuci, Lucian Rusu, Aurel Varga, Mihail Veștea. USR: Senatorii Paul Răzvan Anghel, Marius Bodea, Ruxandra Cibu, Adelina Elena Dobra, Emil Mîndru, Ioana Păun – au votat împotrivă. Voturi „pentru” lege au venit din partea restului senatorilor USR, inclusiv din partea lui Cristian Ghinea, Irineu Darău sau Ștefan Pălărie.

Senatorii PACE Cosmina Cerva, Bem Cristian, Rodica Cușnir și Cristian Rusu – s-au abținut, în timp ce senatorul Romeo Paul Dinel Gheorghe a votat „pentru”.

Cosmina Cerva, Bem Cristian, Rodica Cușnir și Cristian Rusu – s-au abținut, în timp ce senatorul Romeo Paul Dinel Gheorghe a votat „pentru”. UDMR: Senatorii UDMR Lorant Istvan Antal, Zsolt Csaszar, Szilard Tasnagi și Lorand Turos – au votat „ pentru „, senatorii UDMR Odon Fejer, Mate Kovacs – s-au abținut iar Levente Novak nu a votat .

Senatorii UDMR Lorant Istvan Antal, Zsolt Csaszar, Szilard Tasnagi și Lorand Turos – au votat „ „, senatorii UDMR Odon Fejer, Mate Kovacs – s-au iar Levente Novak . Printre senatorii neafiliați care s-au abținut de la votul pe noua lege a Integrității este și Victoria Stoiciu, fostă PSD.

Senatorul Glad Aurel Varga (PNL) a anunțat în plenul Senatului că PNL contesta Legea la CCR, deși partidul votează pentru adoptare.

În cazul în care partidele nu vor contesta constituționalitatea noii legi la CCR, actul adoptat astăzi de Senat va merge merge la promulgare la președintele Nicușor Dan și va intra în vigoare după publicarea în Monitorul Oficial.

Legea Integrității reprezintă jalon PNRR, de adoptarea sa depinzând accesarea a sute de milioane de euro (peste 700-770 de milioane de euro) de la Comisia Europeană.