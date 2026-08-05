Ruptură în USR după votul pentru legea integrității. Gorghiu: Orice conflict de interese trebuie sancționat

Reforma ANI a fost votată în plenul Senatului. Rezultatul? Legea a trecut, dar lasă în urmă semne de ruptură în USR, după ce parlamentarii partidului nu s-au pus de acord pentru a-și exprima același vot. 11 dintre ei au votat legea, iar 6 senatori USR au votat împotrivă.

Noile modificări privind legea ANI l-ar viza pe primarul Timișoarei, Dominic Fritz, care este în acest moment condamnat definitiv pentru conflict de interese. În lege a fost adăugat și un amendament propus de PSD, care îl face pe liderul USR să-și piardă mandatul de primar în termen de 30 de zile de la promulgarea legii în Monitorul Oficial.

Propunerea de modificare a legii a stârnit reacții diferite între parlamentarii USR, care au avut de ales între banii din PNRR și pierderea mandatului lui Dominic Fritz.

După scindarea PNL, USR o ia pe același drum

Alina Gorghiu, deputat PNL, a reacționat miercuri într-o postare pe rețelele de socializare, unde a publicat rezultatul votului si a susținut sancționarea lui Dominic Fritz cu pierderea mandatului.

Legea privind integritatea funcționarilor publici a intrat astăzi la a doua rundă de vot, după ce săptămâna trecută nu a adunat o majoritate în Parlament. Trecerea ei de votul legislativului este un pas înainte pentru obținerea banilor din PNRR, dar nu și o garanție, întrucât mai sunt legi care vizează aceste jaloane, pe care România s-a angajat în fața Comisiei Europene să le ducă la bun sfârșit.

Reforma ANI a fost adoptată de Senat cu 105 voturi pentru, 8 împotrivă, 7 abțineri, iar 2 senatori nu au votat.