PSD îl acuză pe prefectul de Timiș de „abuz în serviciu” și cere încetarea mandatului lui Fritz

Social-democrații susțin că diminuarea indemnizației cu 10% pe o perioadă de șase luni reprezintă doar o „amendă simbolică” și afirmă că prefectul avea obligația legală de a constata încetarea de drept a mandatului de primar al lui Dominic Fritz, nu să interpreteze legea.

„În atenția Prefectului USR de Timiș, care abuzează de funcție în încercarea de a-i salva mandatul de primar al șefului său de partid, Dominic Fritz: Nu, domnule Prefect, în cazul primarilor aflați în conflict de interese nu se aplică doar o amendă simbolică de 10%! Aveați obligația să constatați încetarea mandatului de primar, nu să vă substituiți instanței și să interpretați legea după bunul plac! Fritz și-a pierdut DE DREPT mandatul în momentul în care instanța l-a condamnat definitiv pentru conflict de interese”, a transmis PSD, pe Facebook.

Precedentele invocate de PSD

Social-democrații îi transmit lui Finta să ia exemplu „de la ceilalți prefecți care au respectat legea”. Astfel, PSD invocă mai multe precedente despre care afirmă că demonstrează modul în care a fost aplicată legea în cazuri similare:

„⁠Prefectul județului Bistrița-Năsăud a emis, pe 19 noiembrie 2021, ordinul prin care a constatat încetarea de drept a mandatului primarului comunei Silivașu de Câmpie, Ioan Tiberiu Cămărășan, condamnat definitiv pentru conflict de interese, pe aceeași lege pe care a fost condamnat și primarul Fritz de la Timișoara!

Prefectul județului Argeș a emis, pe 19 martie 2019, ordinul prin care a constatat încetarea de drept a mandatului primarului municipiului Pitești, Cornel Constantin Ionică, după rămânerea definitivă a raportului ANI de conflict de interese. Exact ca în cazul primarului Fritz!

⁠Prefectul județului Neamț a emis, în data de 1 martie 2017, ordinul prin care a constatat încetarea de drept a mandatului primarului comunei Agapia, Neculai Tănasă, în urma rămânerii definitive a condamnării pentru conflict de interese, în baza deciziei ÎCCJ. Exact ca în cazul primarului USR de la Timișoara!

⁠Primarul comunei Lupșa, județul Alba, Dănuț Brânzan, și-a pierdut mandatul de drept după ce a pierdut definitiv, la ÎCCJ, procesul împotriva ANI, care l-a găsit în conflict de interese, fix la fel ca în cazul șefului USR”.

„Respectați legea”

PSD îi transmite prefectului că, în calitate de jurist, nu poate invoca necunoașterea precedentelor și îl avertizează că „nu veți putea pretinde că nu ați știut când veți fi cercetat pentru abuz în serviciu”. „Respectați legea și luați act de încetarea mandatului șefului dvs. de partid, Dominic Fritz”, au conchis social-democrații.

Prefectul de Timiș, Paul Finta (USR), a redus cu 10% indemnizația primarului Timișoarei, Dominic Fritz, pentru șase luni, după decizia definitivă a ÎCCJ în dosarul de conflict de interese administrativ. Dominic Fritz a anunțat că acceptă sancțiunea, dar susține că dosarul are o miză politică. El afirmă că legea prevede diminuarea indemnizației, nu încetarea mandatului, și acuză PSD că încearcă să folosească cazul pentru a-l înlătura din funcția de primar.