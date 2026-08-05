PSD îl acuză pe prefectul de Timiș de „abuz în serviciu” și cere încetarea mandatului lui Fritz

Social-democrații susțin că diminuarea indemnizației cu 10% pe o perioadă de șase luni reprezintă doar o „amendă simbolică” și afirmă că prefectul avea obligația legală de a constata încetarea de drept a mandatului de primar al lui Dominic Fritz, nu să interpreteze legea.
„În atenția Prefectului USR de Timiș, care abuzează de funcție în încercarea de a-i salva mandatul de primar al șefului său de partid, Dominic Fritz: Nu, domnule Prefect, în cazul primarilor aflați în conflict de interese nu se aplică doar o amendă simbolică de 10%! Aveați obligația să constatați încetarea mandatului de primar, nu să vă substituiți instanței și să interpretați legea după bunul plac! Fritz și-a pierdut DE DREPT mandatul în momentul în care instanța l-a condamnat definitiv pentru conflict de interese”, a transmis PSD, pe Facebook.
Social-democrații îi transmit lui Finta să ia exemplu „de la ceilalți prefecți care au respectat legea”. Astfel, PSD invocă mai multe precedente despre care afirmă că demonstrează modul în care a fost aplicată legea în cazuri similare:
PSD îi transmite prefectului că, în calitate de jurist, nu poate invoca necunoașterea precedentelor și îl avertizează că „nu veți putea pretinde că nu ați știut când veți fi cercetat pentru abuz în serviciu”. „Respectați legea și luați act de încetarea mandatului șefului dvs. de partid, Dominic Fritz”, au conchis social-democrații.
Prefectul de Timiș, Paul Finta (USR), a redus cu 10% indemnizația primarului Timișoarei, Dominic Fritz, pentru șase luni, după decizia definitivă a ÎCCJ în dosarul de conflict de interese administrativ. Dominic Fritz a anunțat că acceptă sancțiunea, dar susține că dosarul are o miză politică. El afirmă că legea prevede diminuarea indemnizației, nu încetarea mandatului, și acuză PSD că încearcă să folosească cazul pentru a-l înlătura din funcția de primar.