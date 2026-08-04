PSD acuză USR de abuzuri în încercarea de a-l salva pe „condamnatul Dominic Fritz”. Cere intervenția ANI și MAI

„PSD condamnă categoric demersurile disperate ale reprezentanților USR din Parlament și din administrația locală de a-l scăpa cu orice preț pe condamnatul definitiv Dominic Fritz de sancțiunile legale aplicabile primarilor găsiți în conflict de interese. USR s-a dezis definitiv de principiile de integritate pe care le pretindea cu agresivitate în cazul altor partide. De la lozinca «Fără penali în funcții publice», USR a devenit partidul penalilor și condamnaților”, au transmis social-democrații într-un comunicat.

Conform sursei citate, după ce USR a încercat fără succes să strecoare în noua Lege a integrității o serie de amendamente „care anulau sancțiunile aplicabile în situația de conflict de interese în care se află șeful lor de partid”, prefectul USR de Timiș, Paul Finta, a aprobat marți ordinul prin care îi aplică „primarului condamnat” doar o amendă modică de 10% din salariu.

„Abuz în serviciu scandalos”

„Este un abuz în serviciu scandalos, comis în disprețul legilor și deciziilor Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ). Ele prevăd clar că, în situația lui Dominic Fritz, mandatul alesului local încetează de drept din momentul în care instanța a confirmat definitiv și irevocabil conflictul de interese”, arată PSD.

Social-democrații susțin că prefectul avea strict obligația „de a constata, respectiv de «a lua act» de încetarea mandatului de primar (…) fără a se substitui unei instanțe judecătorești în înfăptuirea justiției”.

PSD solicită intervenția Agenției Naționale de Integritate și a Ministerului Afacerilor Interne „împotriva acestui abuz și să conteste la instanța de contencios ordinul ilegal al prefectului de Timiș”. De asemenea, social-democrații au cerut parchetului să declanșeze o anchetă penală împotriva reprezentanților USR pentru utilizarea abuzivă a funcțiilor și demnităților publice.

Prefectul l-a sancționat pe Fritz

Prefectul de Timiș, Paul Finta (USR), a redus cu 10% indemnizația primarului Timișoarei, Dominic Fritz, pentru șase luni, după decizia definitivă a ÎCCJ în dosarul de conflict de interese administrativ.

Potrivit documentelor obținute de Mediafax, sancțiunea a fost aplicată înainte de publicarea motivării instanței, după ce ANI a cerut prefectului să pună în aplicare legea.

Dominic Fritz a anunțat că acceptă sancțiunea, dar susține că dosarul are o miză politică. El afirmă că legea prevede diminuarea indemnizației, nu încetarea mandatului, și acuză PSD că încearcă să folosească cazul pentru a-l înlătura din funcția de primar.