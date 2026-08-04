Criza din Ceuta: Predoiu cere mobilizarea rapidă a instrumentelor UE și solidaritate europeană pentru Spania

„România susține mobilizarea rapidă a tuturor instrumentelor Uniunii Europene pentru sprijinirea Spaniei, restabilirea controlului efectiv la frontiera externă și prevenirea unor noi treceri ilegale, a declarat viceprim-ministrul, ministrul afacerilor interne, Cătălin Predoiu, în cadrul reuniunii extraordinare a Consiliului Justiție și Afaceri Interne”, se arată în comunicatul de presă emis de MAI.

Solidaritate cu Spania și activarea mecanismelor europene

Predoiu a subliniat că prioritatea imediată trebuie să fie stabilizarea situației, protejarea frontierelor externe ale Uniunii Europene, prevenirea unor noi treceri ilegale și evitarea pierderii de vieți omenești pe mare.

Ministrul interimar și-a exprimat solidaritate cu Spnaia, precizând că nicio țară europeană aflată la granița externe nu trebuie lăsată să gestioneze singură o astfel de presiune. Paza frontierelor externe reprezintă o responsabilitate comună a tuturor celor 27 de state membre, mai spune acesta.

Pentru remedierea situației, România solicită activarea tuturor mecanismelor comunitare disponibile și intensificarea sprijinului operațional oferit de agențiile UE, cu accent pe agenția de frontieră Frontex, alături de optimizarea schimbului de informații între state.

Parteneriate strategice în Nordul Africii

Un alt subiect abordat de ministrul român a fost consolidarea cooperării cu statele din Africa de Nord în vederea prevenirii migrației ilegale.

Predoiu a mai avertizat și asupra riscului ca migrația să fie folosită ca instrument de presiune politică asupra Uniunii Europene.

„În asemenea situații, răspunsul european trebuie să fie rapid, coordonat și ferm, pentru protejarea frontierelor externe și a rezilienței întregii Uniuni”, transmite ministrul interimar.

Reuniunea de marți a Consiliului JAI s-a petrecut după ce peste 50.000 de persoane au trecut săptămâna trecută din Maroc în Ceuta, iar zeci de persoane au murit în timpul traversării. Aproape toți migranții care au ajuns în exclava spaniolă s-au întors între timp în Maroc.