Bogdan Ivan despre dezastrul energetic din România: „Deceniul care lipsește din poveste” | „Din 2014 până în 2025, Ministerul Energiei a fost condus fără excepție de PNL”

„Seceta explică momentul. Nu explică deceniul”.

Așa își începe fostul ministru al Digitalizării, al Economiei și al Energiei, deputatul PSD Bogdan Ivan, o analiză succintă a crizei energetice pe care o traversăm azi.

În opinia acestuia, din toată această ecuație lipsește un deceniu: deceniul 2014 – 2025, când la ministerul Energiei au fost, „fără excepție”, miniștri PNL.

„Se știa”

Un deceniu în care, spune deputatul PSD, au fost închise fără discernământ și fără să se pună ceva în loc, capacități de producție importante.

Mai rău decât atât, spune Bogdan Ivan, se știa că răcirea hidrocentralei nucleare ține de o lucrare pe Dunăre care nu a fost executată niciodată.

„(…) s-au închis capacități de producție fără să se pună nimic în loc. S-a aratat, an după an, același termen la aceeași centrală neterminată. S-a amânat stocarea. S-a amânat rețeaua. Și se știa, în scris, că răcirea centralei nucleare depinde de o lucrare hidrotehnică pe Dunăre care nu s-a executat niciodată.

Proiectul exista. Apa a scăzut mai repede decât birocrația. Astăzi, unul dintre acei foști miniștri liberali este consilier pe energie al premierului interimar. Cel care a condus sistemul îl sfătuiește pe cel care îl critică. Nu e o ironie. E organigrama. Austeritatea nu produce megawați.

Fondul disputei nu ține de persoane, ci de doctrină. Actuala putere are o singură unitate de măsură: tăierea. Reformă înseamnă tăiere. Performanță înseamnă tăiere. Statul e o cheltuială de redus, nu un instrument de folosit”.

„Deceniul care lipsește din poveste”

Aceasta este, în opinia lui Ivan, perioada care a dus la această criză energetică din România: „deceniul care lipsește din poveste”.

„Din 2014 până în 2025, Ministerul Energiei a fost condus fără excepție de PNL, de partide desprinse din PNL sau de tehnocrați instalați cu susținerea PNL. Aproape șase ani consecutivi, doi miniștri liberali”, e de părere acesta.

Narativul e diferit când vine vorba de PSD

Fostul ministru al Energiei crede că situația creată după oprirea unuia dintre reactoarele de la Cernavodă a fost gestionată, tehnic, conform procedurilor, însă observă o fractură în modul în care a fost prezentată public criza: o diferență de tratament față de perioada în care Ministerul Energiei era condus de un reprezentant PSD.

„Faptele nu se contestă. Oamenii de la Cernavodă au aplicat exact procedurile pe care trebuiau să le aplice. Se contestă altceva: povestea construită în jurul lor”, afirmă acesta.

Fostul ministru amintește că, în mandatul său, România a traversat o perioadă mai dificilă din punctul de vedere al sistemului energetic.

„În ultima iarnă am depășit două etape mai grave decât cea de acum! Două săptămâni de record de ger și importuri de până la 3.500 MWh. Am cerut cuiva să stingă lumina? Nu! Am cerut raționalizare? Nu! Am avut prognoza meteo și am acționat preventiv”.

Acesta afirmă că reacția publică ar fi fost diferită dacă actuala criză s-ar fi produs în timpul unui ministru social-democrat.

„Dacă eram acum ministrul Energiei din partea PSD, hoardele de troli, boți și influenceri ar fi făcut scenarii apocaliptice de dimineață și până seara”, spune fostul oficial.

„Când am plecat, motorina era 9 lei”

În același context, el compară situația actuală cu evoluția prețurilor la carburanți.

„Motorina era 9 lei când am plecat de la minister. Azi e 10,7 lei și e liniște”, afirmă acesta, după care adăugă și că, în perioada în care a gestionat criza provocată de conflictul din Orientul Mijlociu, „barilul de petrol era peste 120 de dolari”, iar prețurile de peste 10 lei/litru au fost înregistrate „doar 12 zile”.

„Cer aceeași unitate de măsură”

Fostul ministru precizează că nu solicită demisia actualilor responsabili.

„Nu cer nicio demisie”, afirmă el, „nu cer demisia nimănui în plină criză”.

În schimb, solicită aplicarea acelorași criterii de evaluare, indiferent de cine se află la guvernare.

„Cer un singur lucru: aceeași unitate de măsură. Dacă seceta este o circumstanță obiectivă astăzi, a fost o circumstanță obiectivă și ieri.

Iar dacă problema este structurală – și este – răspunderea aparține celor care au avut deceniul, nu celor care au avut zece luni”.