Irineu Darău îi răspunde lui Sorin Grindeanu: PSD minte. Încearcă să pozeze în salvatori

Ministrul interimar al Economiei, Irineu Darău, a reacționat la declarațiile președintelui PSD, Sorin Grindeanu.

„Domnul Grindeanu minte mult și amestecă foarte mult subiectele. Vedeți, e greu să înțelegi și dânsul se bâlbâia, probabil încurcându-se în propriile minciuni”, a declarat Darău, luni, la B1 TV.

PSD, acuzat de lipsurile din energie

Ministrul a respins afirmațiile potrivit cărora USR ar fi blocat dezvoltarea energetică a României prin intermediul organizațiilor neguvernamentale și a subliniat că formațiunea din care face parte nu a deținut niciodată portofoliul Energiei.

Acesta a acuzat că PSD nu își asumă responsabilitatea pentru criza energetică cu care se confruntă România.

„În primul rând, USR n-a avut niciodată ministerul Energiei. Am fost puțin la guvernare în general, dar n-am avut niciodată ministerul energiei. Au fost perioade din ultimii ani ai României în care PSD era la putere, în care s-a diminuat capacitatea de producție energetică, după cum nu s-a mărit sau nu s-a creat capacitatea de stocare energetică. Responsabilitatea se vede, multianual”, spune Darău.

Referindu-se la Strategia națională privind biodiversitatea, Irineu Darău a afirmat că aceasta reprezintă o obligație europeană și este esențială atât pentru protejarea mediului, cât și pentru accesarea unui miliard de euro din fonduri europene.

„PSD încearcă să pozeze în salvatori. Grindeanu a descoperit apa caldă”

Irineu Darău a criticat și propunerile recente ale PSD privind redeschiderea minelor de cărbune pentru producerea energiei, susținând că acestea nu sunt noi.

„În fiecare săptămână (N.R. PSD) încearcă să pozeze în salvatori o soluție care era depusă de Radu Miruță și de USR încă de acum câțiva ani în Parlament, îngropată în sertar. Grindeanu a descoperit apă caldă la patru ani că vine PSD cu o soluție îngropată. Legată de cărbune. Exista, culmea, o soluție depusă de USR legislativă care să permită și producția de cărbune”, spune ministrul interimar.

Darău a respins și acuzațiile potrivit cărora USR s-ar opune dezvoltării sectorului energetic în numele protecției mediului. El a afirmat că partidul „într-un stil absolut decent și echilibrat, a susținut și protecția mediului”.

Declarațiile ministrului interimar al Economiei vin după ce liderul PSD, Sorin Grindeanu, a acuzat USR că ar fi împiedicat dezvoltarea sectorului energetic din România.

„În plină criză energetică, Ministerul Mediului a venit din punctul nostru de vedere, pe ultima sută de metri, cu o strategie care valorează cam un miliard de euro. Pregătită cum? Chiar cu ONG-urile de mediu. ONG-uri care au oferit în trecut, din bani publici, consultanță pentru protejarea păsărilor. Ce se întâmplă cu siguranța energetică a României? Suntem în plin colaps energetic în acest moment, iar USR deja, și nu mă feresc să spun, deja a blocat la CCR finalizarea a șapte hidrocentrale strategice, așa cum bine știți”, spune liderul social-democrat, într-o conferință de presă.