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Directorul Centralei Nucleare de la Cernavodă anunță că Unitatea 2 mai poate funcționa cinci zile în condițiile actuale. Măsurile luate de autorități ar putea asigura alte câteva zile de funcționare

Unitatea 2 a Centralei Nuclearoelectrice de la Cernavodă mai poate funcționa aproximativ cinci zile, dacă nivelul Dunării va continua să scadă, iar măsurile pregătite de autorități ar putea prelungi această perioadă cu alte câteva zile, a declarat luni seară directorul centralei, Romeo Urjan.
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Iulian Moşneagu
03 aug. 2026, 20:55, Economic
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Bazat pe prognoza pe care o avem acum și scăderea prognozată de 2-3 centimetri pe zi, debitul pe care îl avem, noi prognozăm cinci zile de funcționare în momentul de față”, a declarat directorul centralei nucleare de la Cernavodă, Romeo Urjan, la Antena 3 CNN.

Unitatea 1 a fost deja oprită controlat din cauza debitului foarte scăzut al Dunării, în timp ce Unitatea 2 continuă să funcționeze în parametri normali.

„Unitatea 2 funcționează la parametrii normali. Nu facem compromisuri, funcționăm în condiții de securitate nucleară, siguranță pentru populație, pentru mediu, pentru angajați și pentru echipamente”, a spus directorul centralei.

„Durează cam 20-24 de ore până să vedem efectele”

Romeo Urjan a precizat că efectele detonării controlate a stâncii Pârjoaia de pe Brațul Bala nu pot fi evaluate imediat la Cernavodă, deoarece intervenția a avut loc la aproximativ 60 de kilometri de centrală.

„La o viteză a apei Dunării de trei kilometri pe oră, durează cam 20-24 de ore până să vedem efectele. Ne așteptăm ca mâine dimineață, în jurul orei 5:00-6:00, să vedem efectele acestei explozii”, a explicat Urjan.

Autoritățile pregătesc și amplasarea a patru barje care să reducă debitul de apă către Brațul Bala și să direcționeze o cantitate mai mare spre Dunărea Veche și Centrala Nucleară de la Cernavodă.

Potrivit estimărilor prezentate de director, această măsură ar putea determina o creștere a nivelului apei cu aproximativ șapte-opt centimetri.

Noi spunem că ar mai aduce câteva zile de funcționare suplimentar față de prognoza pe care o avem în momentul de față”, a afirmat Romeo Urjan.

Parametrii sunt monitorizați permanent

Centrala de la Cernavodă s-a mai confruntat cu o situație similară în anul 2003, când Unitatea 1, singura aflată atunci în funcțiune, a fost oprită aproximativ o lună din cauza nivelului scăzut al Dunării.

Romeo Urjan a precizat că parametrii sunt monitorizați permanent, iar conducerea operativă a centralei se reunește zilnic în cadrul unui comandament. Sunt urmărite în timp real atât nivelul apei la aspirația pompelor și în bazinele de răcire, cât și vibrațiile la pompe.

„Parametrii pe care îi măsurăm noi, și anume nivelul Dunării la aspirația pompelor, se măsoară instantaneu, deci măsurarea este disponibilă online și la Unitatea 1, și la Unitatea 2, atât în aspirație, cât și în bazinele de răcire pentru pompe. Deci indicațiile sunt în permanență. Măsurăm nivelul. În afară de nivel, mai măsurăm vibrațiile la pompe, care ne pot duce la concluzia că nivelul a scăzut prea mult și atunci va trebui să luăm măsura de reducere putere sau de oprire. În momentul de față nu avem motive de îngrijorare. Centrala, după cum am spus, funcționează în condiții normale de funcționare, în parametrii care au fost stabiliți prin proiect”, a subliniat directorul.

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