ANRE a validat peste 400 de milioane de lei în contul datoriilor pe care le are statul la furnizori ca urmare a schemei de plafonare și compensare în energie

ANRE a validat pentru decont, în intervalul 18 mai – 31 iulie 2026, sume totalizând 412,94 milioane de lei aferente schemelor de plafonare-compensare derulate în România în ultimii ani, potrivit unei informări transmise luni seara, precizând că doar în ultima săptămână a lunii iulie, perioada 27-31 iulie, au fost validate deconturi către furnizori de aproximativ 55 milioane lei.

„Știu că au fost nenumărate discuții în spațiul public despre viteza cu care se validează aceste sume. Ba chiar au fost avansate și termene-sperietoare de ordinul deceniilor. Iată că în aproximativ două luni s-au validat peste 410 milioane de lei, bani care pot ajunge la furnizorii de energie electrică și gaze naturale. Știu că așteptările furnizorilor sunt ca viteza să crească. Acest lucru se întâmplă și vreau să mulțumesc pe această cale, în mod public, colegilor mei, pentru efortul făcut și pentru munca pe care o depun. Totodată, așteptarea publicului este ca validarea unor sume foarte mari de bani din bugetul statului să se facă responsabil, iar colegii mei răspund acestui tocmai deziderat social”, a declarat președintele ANRE, George Niculescu.

Unde merg banii

Sumele validate au fost transmise pentru decont către Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială, care vizează consumatorii casnici, și Ministerul Energiei, responsabil pentru plățile aferente celor noncasnici.

Mai concret, s-au validat 288,28 milioane de lei (69,8% din total) către Ministerul Energiei și 124,66 milioane de lei (30,2% din total) către Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială, entitățile cărora trebuie să li se suplimenteze bugetele pentru a face efectiv plățile.

Din totalul deconturilor validate, 261,92 milioane de lei sunt aferente pentru consumul de gaze naturale, iar 151,03 milioane de lei pentru energie electrică.

Cele mai mari volume au fost validate în trei intervale de timp: 18–22 mai (248,38 milioane lei), 29 iunie – 3 iulie (82,57 milioane lei) și 27–31 iulie (55,29 milioane lei). Împreună, cele trei săptămâni reprezintă 93,5% din totalul decontat în perioada analizată.

Potrivit informațiilor recente ale industriei, statul avea datorii de aproximativ 6 miliarde de lei.

„Cifrele de la ACUE au zis că cererile au fost pentru 9,5 miliarde de lei. Din această sumă, cam 40% au fost decontate și plătite prin ordonanță – care se cheamă avans, chiar dacă vine cu întârziere. Acele 40% au intrat după prevederea legală, deja a intrat și în trecut, cam punctual, dar restul e blocat complet. Atunci vorbim despre cam aproape 6 miliarde virgulă nu mai știu exact sume în momentul în față, pentru că nivel sectorului, și în cazul nostru (E.ON) vorbim despre aproape 700 de milioane de lei. Este vorba și de energie, și de gaze, dar la gaze plafonul nu a fost nepotrivit ca la energie electrică, atunci la gaz nu am acumulat datorii, în cazul nostru vorbim despre decontări la energie electrică”, a declarat recent Volker Raffel, președintele Federaţiei Patronală a Asociaţiilor Companiilor de Utilităţi din Energie (ACUE) și șeful E.ON Români.