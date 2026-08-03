Cât de eficientă a fost detonarea controlată a stâncii de pe Brațul Bala al Dunării? Primele măsurători ale specialiștilor Apelor Române

Detonarea controlată a stâncii de pe Brațul Bala, efectuată luni de specialiștii Armatei, a fost un prim pas pentru a asigura debitul necesar funcționării Centralei nucleare de la Cernavodă și, din primele evaluări, acțiunea a avut rezultate, în speță, debitele Dunării s-au stabilizat.

Brațul Bala preia în prezent aproximativ 85% din debitul Dunării, în timp ce doar circa 15% din apă ajunge pe Dunărea Veche, de unde este alimentată zona Cernavodă.

Măsurile din aceste zile sunt de primă intervenție, fără legătură directă cu proiectul rămas în sertarele Ministerului Transporturilor din aprilie 2024, care prevede ridicarea nivelului albiei pe Brațul Bala și dragarea Dunării Vechi pentru redistribuirea debitelor.

„Momentan, nivelul se menține constant, în loc să scadă.Urmează să avem o evaluare mai exactă miercuri, după ce scufundăm și barjele”, au transmis oficialii ANAR, la întrebarea Mediafax.

România se află, din 1 august, în stare de alertă energetică după închiderea unuia dintre cele două unități nucleară de la Cernavodă și în timp ce riscă oprirea celei de-a doua, după scăderea semnificativă a debitelor Dunării. Cele două reactoare, cu o capacitate instalată de 1.400 MW, operate de Nucleaelectrica, asigură, în condiții normale de funcționare aproximativ 20% din producția de energie a României.

În acest context, premierul și ministrul interimar al Energiei, Ilie Bolojan, a anunțat ultimele măsuri și concluzia discuțiilor cu marile companii consumatoare de energie pentru a reduce, voluntar sau printr-un mecanism legal, consumul de curent.

Ce urmează

Potrivit informării oficiale a ANAR, operațiunile de dislocare a stâncii Pârjoaia au fost un succes, reușindu-se dislocarea unei cantități de piatră importante. AFDJ – Administrația Fluvială a Dunării de Jos continuă acțiunile de dragare pe sectorul Dunărea Veche – Brațul Bala.

Două din cele patru barje sunt deja la fața locului și vor fi încărcate, urmând să fie aduse în cursul zilei de lunii alte două (total – patru barje). Acestea vor fi amplasate în locații prestabilite.

Luni, folosind expertiza specialiștilor de la Navrom, Universitatea Dunării de Jos și AFDJ se va stabili modalitatea de scufundare a acestora. Coordonarea acțiunii se realizează de către Administrația Națională „Apele Române”, la fața locului fiind prezent încă din cursul zilei de ieri, Sorin Rîndașu, director general adjunct al instituției. Se estimează că, până miercuri dimineață, cele patru barje vor fi scufundate.

„Operațiunea este extrem de complexă și presupune realizarea unui epiu (dig de dirijare), cu scopul de a redirija debitele către sectorul Cernavodă. Chiar și în aceste condiții, autoritățile statului român asigură populația că vor depune toate eforturile necesare în vederea asigurării pe cât posibil a debitelor minime necesare producției de energie nucleară”, au anunțat reprezentanții Apelor Române.

Potrivit oficialilor, ANAR a trimis în zona două excavatoare de 35 și 60 to echipate cu picon. Se “piconează” și se sparge mecanizat în zona exploziei ca să avem material suficient material pentru încărcatul barjelor. Greiferul plutitor a fost montat pe poziție. Mâine se încarcă o barjă cu cca 500mc. Și sperăm să înceapă pe seară și încărcarea celei de a două. De la Galați este deja în marș o barjă încărcată cu anrocamente. Cealaltă pleacă în noaptea această Sper. Se continuă acțiunile de dragaj ale AFDJ pe Dunărea Veche.