Măsurile Guvernului pentru a creșterea nivelul Dunării la Cernavodă. Ilie Bolojan i-a cerut lui Radu Miruță să pună pe lista de priorități un proiect uitat în sertarele de la Transporturi

Premierul a detaliat măsurile luate și cele discutate pentru a nu opri Unitatea 2 de la Cernavodă, cu o putere instalată de 700 MW, după de prima, cu o capacitate similară a fost închis marți. În condiții normale de funcționare, cele două reactoare, operate de Nuclearelectrica, asigură aproximativ 20% din producția națională de energie.

Măsurile sunt cu atât mai importante cu cât debitele mici ale Dunării la intrarea în țară au dus la înjumătățirea producției de energie electrică generate de cele două hidrocentrale de pe fluviu, Porțile de Fier I și II, care au o cotă, la nivel multianual, de 40% prin energia din ape a țării.

În acest context, premierul interimar Ilie Bolojan a declarat vineri că în luna august va fi stare de alertă la nivel național ca efect al scăderii producției de energie electrică. „Avem o scădere la mai puțin de jumătate a debitelor normale pentru această perioadă”, a explicat premierul.

„Un lucru important este să încercăm să menținem, în funcțiune, grupul 2 de la Cernavodă, și în acest sens, am alocat printr-o hotărâre de guvern astăzi, o sumă de șapte milioane de lei către Ministerul Transporturilor, pentru Administrația Fluvială Dunărea de Jos, în vederea executării unor lucrări în zona aducțiunii dinspre Cernavodă, pentru a menține, chiar în condițiile de scădere a debitului Dunării, nivelul apei în bazinul de aducțiune, de unde pompele care asigură pompajul apei pentru răcirea centralei, își extrag apa, în așa fel încât pe canalul Bala, care leagă Dunărea de această zonă, să avem un debit relativ constant; și toți cei care lucrează în această zonă, de la canalele navigabile, Apele Române, structurile fluviale ale Armatei Române, lucrează în așa fel încât să asigurăm dragajul și analizăm inclusiv posibilitatea scufundării unor barje pentru a direcționa fluxul principal către această zonă. Aceste decizii vor fi luate în zilele următoare, dar am asigurat finanțarea în așa fel încât să putem acționa, pentru că fiecare zi este importantă pentru a putea menține în funcțiune grupul 2 de la Cernavodă”, a declarat vineri Ilie Bolojan.

Proiect cu finanțare aprobată rămas la sertar

Întrebat de jurnaliști de vechiul proiect pentru intervenții asupra brațului Bala al Dunării, premierul interimar a precizat că acesta trebuie scos de la sertar pentru a putea vorbi de Unitățile 3 și 4 de la Cernavodă.

„Așa este, era un proiect vechi, care, din păcate, nu a fost pus în practică, gestionat de Ministerul Transporturilor. Acțiunile din aceste zile sunt în regim de urgență, nu au legătură cu acel proiect vechi, dar, având în vedere proiectul de dezvoltare a Centralei de la Cernavodă cu reactoarele 3 și 4, cele două noi reactoare nu pot funcționa dacă nu se fac lucrările pe acest canal, în aşa fel încât nivelul apei, care este necesar pentru a funcționa pompele de răcire, să fie de așa natură, încât să evite astfel de situații. Prin urmare, indiferent ce se va întâmpla în aceste zile, consider că acest proiect este unul prioritar, care trebuie pus în practică în perioada următoare. Dar asta înseamnă, așa cum ați spus, proceduri de actualizare a studiilor de fezabilitate, proceduri de licitație, care nu pot fi derulate de pe o zi pe alta, înseamnă luni de zile și apoi partea de lucrări. Dar am discutat cu domnul ministru Miruță să dispună scoaterea acestui proiect din sertarele de la Transporturi și să-l pună pe lista de priorități”, a spus premierul.

Potrivit datelor oficiale, proiectul „Restaurarea și renaturarea zonei de bifurcație a brațului Bala pentru asigurarea condițiilor de navigație și de protecție a mediului pe Dunăre”, al cărui titular este Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, iar beneficiar, Administrația Fluvială a Dunării de Jos Galați, a fost aprobat la finanțare din fonduri externe nerambursabile, prin Programul Transport (P.T.) 2021 – 2027, şi de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii și are deja o serie de avize.

Prin HG nr. 1.079/04.09.2024 au fost aprobați indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii care este de utilitate publică şi interes naţional. Printr beneficiile indirecte ale proiectului se menționează concret: „asigurarea debitului minim de apă pentru răcirea a 4 reactoare la centrala nucleară de la CNE Cernavodă, cu asigurare de peste 97% (asigurarea normată de 97%, reprezintă condiția pentru funcţionarea unităţilor 3 şi 4)”.

Se studiază soluțiile

Rugat să estimele când vor începe și cât vor dura intervențiile actuale la brațul Bala, premierul a precizat că în prezent se analizează scenariile de lucru.

„În momentul de față se studiază soluțiile de intervenție la fața locului și în cursul zilei de mâine se vor lua deciziile de către specialiștii de la Apele Române, de la Forțele Navale Române, pentru a putea face ceea ce este posibil în condițiile date pentru a menține un nivel al apei care să permită funcționarea grupului 2, dar nu pot să mă antepronunț înaintea specialiștilor, mi se pare de bun simț. Astăzi se fac toate studiile legate de zonă, de șenal, de ceea ce se poate face și, foarte probabil, în cursul zilei de mâine, după amiază, veți avea date suplimentare legate de posibile intervenții în zonă. (…) Din datele pe care mi le-au comunicat cei de la Nuclearelectrica, reactorul rămâne în funcțiune. Dar aici, vedeți, condițiile hidrografice din zonă, nivelul apei poate să fie influențat și, așa cum s-a anunțat zilele trecute că e posibil să se închidă și grupul 2, așa am primit asigurări că, în urma analizării condițiilor tehnice poate funcționa. Deci nu putem merge pe niște prognoze pe termen lung, lucrăm pe termen scurt” a spus premierul interimar.

Sprijin de a Forțele Navale Române

După declarația premierului interimar, Forțele Navale Române au transmis, printr-un comunicat de presă, că sprijină măsurile pentru menținerea în funcțiune a Unității 2 a CNE Cernavodă, , în contextul scăderii nivelului Dunării și al necesității asigurării debitului de apă pentru funcționarea în condiții de siguranță a centralei.

În sprijinul acestor măsuri, Forțele Navale Române execută misiuni de cercetare hidrografică în sectorul fluvial cuprins între kilometrul 345 și kilometrul 346 al Dunării, în zona intersecției Brațului Bala cu Dunărea Veche.

Activitatea are ca obiectiv obținerea datelor tehnice necesare realizării unui prag submers, destinat redistribuirii unei părți a debitului către Dunărea Veche și menținerii unui nivel al apei care să permită asigurarea condițiilor necesare funcționării CNE Cernavodă.

Direcția Hidrografică Maritimă din cadrul Forțelor Navale Române acționează în zonă cu specialiști și echipamente specifice pentru efectuarea măsurătorilor hidrografice și batimetrice, determinarea configurației albiei și stabilirea parametrilor tehnici necesari fundamentării soluției de intervenție.

Portrivit sursei citate, datele obținute de specialiștii militari vor fi puse la dispoziția autorităților și instituțiilor cu responsabilități în gestionarea situației, pentru adoptarea și implementarea, în regim de urgență, a soluțiilor tehnice necesare.

„Ministerul Apărării Naționale, prin Forțele Navale Române, sprijină astfel efortul interinstituțional pentru menținerea condițiilor necesare funcționării în siguranță a infrastructurii energetice critice de la Cernavodă”, au conchis oficialii.