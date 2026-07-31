Ilie Bolojan, despre rolul prosumatorilor în sistemul energetic: Toți cei care au capacitatea de stocare ajută într-o manieră importantă

Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat, vineri, după ședința de Guvern, că prosumatorii care dețin baterii de stocare pot avea un rol important în echilibrarea sistemului energetic național, în contextul în care există riscul opririi celei de-a doua unități de la Centrala Nucleară Cernavodă.

Întrebat în ce măsură energia livrată de prosumatori poate compensa această situație, Bolojan a spus că sprijinul vine din partea celor care pot stoca energia produsă în timpul zilei și o pot introduce în rețea în intervalele în care consumul este ridicat.

„Toți prosumatorii care au capacități de stocare ajută într-o manieră importantă. Cei care au baterii, pentru că pot stoca pe parcursul zilei când avem un exces de producție și pot elibera, dacă îndeplinesc toate condițiile în rețeaua națională, ceea ce stochează în cursul orelor de seară”, a declarat premierul interimar.

El a spus că autoritățile le-au recomandat deja prosumatorilor să folosească această posibilitate, pentru că există și un avantaj economic pentru cei care aleg să vândă energia în orele de seară.

„Deci toți cei care au posibilitatea de a stoca prin baterii au toate datele la dispoziție și au fost avertizați și rugați să folosească această oportunitate și o decizie economică la un moment dat. Cei care au capacitate de stocare au tot interesul să vândă la orele de seară pentru că atunci prețul este mult mai mare decât în cursul zilei”, a precizat acesta.

Premierul interimar a susținut însă că România a făcut o greșeală în ultimii ani, deoarece nu a „stimulat zona de stocare sau nu am condiționat finanțările pentru fotovoltaice”.

„Dar de-a lungul anilor, una din erorile, dacă pot să spun care au fost făcute, este că noi nu am stimulat zona de stocare sau nu am condiționat finanțările pentru fotovoltaice și de stocare în așa fel încât să fim într-o situație cum este Bulgaria, de exemplu, care importă la prânz excesul de curent ieftin de la noi și îl pot revinde seara la un preț mult mai bun”, a afirmat Bolojan.

Guvernul a luat deja măsuri pentru a accelera investițiile în domeniul energetic și pentru a elimina proiectele speculative, a mai declarat Bolojan.

„Dar în momentul în care urgentăm toate avizările, în momentul în care am impus garanțiile pentru emiterea de ATR-uri, imediat după ce au fost impuse aceste garanții, am constatat o scădere puternică a ATR-urilor noi care se depun, a celor speculative, iar cele care aveau finanțări în spate și-au depus garanțiile și înseamnă că se vor duce la capăt”, a spus premierul.

Rezultatele acestor măsuri nu vor apărea „de pe o zi pe alta, necesită timp”, însă anul viitor sistemul energetic ar putea beneficia de o capacitate de stocare mult mai mare, a mai declarat premierul.

„Asta este soluția, dar asta sigur nu se face de pe o zi pe alta, necesită timp. Estimarea mea este că dacă ținem o linie corectă, anul viitor ar trebui să fim într-o stație incomparabil mai bună, având mult mai multe capacități de stocare care să ne permită să atenuăm volatilitatea producției de energie în orele de seară”, a spus Ilie Bolojan.