Guvernul, după decizia CAB de suspendare a șase HG-uri: Blochează măsuri pentru persoane cu dizabilități, transplanturi și PNRR

Guvernul a criticat decizia Curții de Apel București privind suspendarea a șase hotărâri de Guvern, după ce PSD a depus 12 plângeri prealabile pentru tot atâtea HG-uri.

Într-un comunicat de presă emis vineri, Guvernul afirmă că decizia de suspendare luată de Curtea de Apel București produce efecte în mai multe domenii, de la protecția persoanelor cu dizabilități și sănătate, până la îndeplinirea obligațiilor asumate de România prin PNRR.

„Măsuri importante pentru protecția tinerilor și persoanelor adulte cu dizabilități, pentru accesul pacienților români la registre internaționale de transplant, precum și măsuri din alte domenii nu vor putea intra în aplicare în perioada următoare după ce Curtea de Apel București a suspendat joi, la solicitarea PSD, șase hotărâri adoptate de Guvern”, se arată în comunicatul Executivului.

Guvernul susține că actele suspendate includ și reglementări necesare îndeplinirii unor angajamente din PNRR.

„Neadoptarea acestora atrage neatingerea unor ținte și jaloane și, implicit, pierderea unor fonduri din PNRR”, precizează Executivul în comunicatul de presă.

În aceste condiții, Guvernul a anunțat că va formula recurs împotriva deciziilor Curții de Apel București.

Care sunt HG-urile suspendate de Curtea de Apel București

Guvernul a precizat și care sunt hotărârile de Guvern care au fost suspendate de Curtea de Apel București.

Una dintre hotărârile suspendate vizează sprijinirea persoanelor adulte cu handicap grav, accentuat sau mediu care părăsesc centrele rezidențiale. Conform Guvernului, din 2027 acestea ar fi urmat să primească o indemnizație lunară pentru locuire de până la valoarea salariului minim brut și o sumă de tranziție echivalentă cu două salarii minime brute pentru amenajarea locuinței. Executivul precizează că aproximativ 5.411 dintre cele 15.903 persoane adulte cu dizabilități aflate în prezent în centre rezidențiale sunt în proces de dezinstituționalizare și integrare în comunitate.

O altă hotărâre suspendată privește plata cotizației României la platforma europeană FOEDUS – European Organ Exchange. Guvernul avertizează că suspendarea actului normativ creează „risc de întrerupere a accesului pacienților români la mecanismul destinat facilitării schimbului internațional de organe pentru transplant”.

„În lipsa adoptării hotărârii, există riscul pierderii accesului la platforma FOEDUS, cu consecința limitării posibilității de identificare și alocare a organelor compatibile prin mecanismele de cooperare internațională”, se precizează în comunicat.

Executivul mai susține că suspendarea unei alte hotărâri pune în pericol îndeplinirea Jalonului 508 din PNRR, aferent componentei RePowerEU, care vizează identificarea și valorificarea terenurilor degradate ale statului pentru dezvoltarea proiectelor de energie regenerabilă.

Totodată, Guvernul afirmă că suspendarea altor două hotărâri întârzie transpunerea unor directive europene și menține riscul declanșării sau continuării procedurilor de infringement împotriva României, inclusiv în domeniul protecției habitatelor naturale și al reglementării echipamentelor radio în situații de urgență.

De asemenea, Executivul arată că suspendarea unei hotărâri privind Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Lovrin împiedică punerea în aplicare a unei legi adoptate de Parlament, care schimbă denumirea instituției în „Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă «Prof. univ. dr. Valeriu Tabără» Lovrin”. Potrivit Guvernului, neadoptarea actului „ar fi de natură să genereze necorelări legislative și dificultăți în aplicarea unitară a dispozițiilor legale”.

PSD a depus plângeri prealabile pentru 12 HG-uri

Marți, președintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat că formațiunea a formulat plângeri prealabile împotriva celor 12 hotărâri de guvern, susținând că Executivul interimar nu ar avea competența de a adopta astfel de acte normative cu impact major.

„Premierul demis Bolojan ar trebui să înțeleagă că, într-un stat de drept, respectarea legii nu este facultativă, este obligatorie. Anunț că Partidul Social-Democrat a depus ieri plângeri prealabile împotriva hotărârilor adoptate în ședința de guvern din 23 iulie 2026, acestea adăugându-se altor 8 hotărâri contestate concomitent. Toate aceste 12 plângeri prealabile vizează depășirea limitelor constituționale și legale ale mandatului unui guvern demis. Promovează politici noi și reprezintă exercitări ale atribuțiilor ministeriale după expirarea termenului de 45 de zile”, a declarat liderul PSD, Sorin Grindeanu.