Reacție de la vârful PNL după decizia CAB de a suspenda hotărârile Guvernului: „Nu PSD plătește prețul, ci românii”

Potrivit europarlamentarului PNL Dan Motreanu,efectele suspendării actelor guvernamentale se resimt asupra unor categorii vulnerabile și asupra unor programe publice aflate în derulare.

„Cine plătește prețul războiului politic? Nu PSD. Îl plătesc românii”, a transmis vineri liberalul într-o postare publică, referindu-se la cele șase hotărâri ale Guvernului Bolojan suspendate aproape simultan.

Motreanu a menționat că suspendarea acestora a intervenit în urma unor acțiuni inițiate de PSD și a unor decizii pronunțate de Curtea de Apel București (CAB).

Dan Motreanu: Românii plătesc prețul

Europarlamentarul susține că blocarea hotărârilor de guvern îi afectează pe adulții cu dizabilități care încearcă să părăsească centrele rezidențiale și să ducă o viață independentă, pe pacienții care așteaptă un transplant și depind de cooperarea medicală internațională, dar și pe cercetătorii din agricultură, fermieri, comunitățile din ariile Natura 2000 și operatorii economici.

„Nu liderii PSD. Nu cei care alimentează conflictul politic. Ci adulții cu dizabilități (…), pacienții care așteaptă un transplant (…), cercetătorii care lucrează pentru agricultura românească. Fermierii. Comunitățile din ariile Natura 2000. Operatorii economici și, în cele din urmă, milioane de români care au nevoie de un stat capabil să funcționeze”, a scris Motreanu.

Confruntarea politică, mutată în instituții

Suspendarea repetată a unor acte ale Guvernului riscă să transforme instituțiile statului într-un mecanism de blocaj, mai spune politicianul PNL.

„Când fiecare decizie a Guvernului este contestată și suspendată, nu mai vorbim doar despre o confruntare politică. Vorbim despre riscul ca instituțiile statului să fie transformate într-un mecanism de blocaj”, explică Motreanu.

Potrivit europarlamentarului, PSD continuă confruntarea politică prin intermediul altor instituții ale statului.

„Din perspectiva mea, atunci când PSD nu mai poate influența decizia politică prin mijloace democratice, încearcă să mute confruntarea în alte instituții ale statului”, a declarat Motreanu.

Motreanu: Justiția trebuie să rămână imparțială

„Rolul justiției este să verifice legalitatea actelor administrative, nu să devină, prin efectele hotărârilor sale, un actor al competiției politice sau un substitut al Guvernului”, a transmis europarlamentarul, adăugând că justiția trebuie să fie nu doar independentă, ci și percepută ca deplin imparțială.

Liderul liberal a amintit că, deși Guvernul a fost demis prin moțiune de cenzură, Ilie Bolojan a ales să continue să lucreze, în limitele Constituției, pentru ca statul să funcționeze și proiectele să meargă înainte.

PSD a contestat 12 hotărâri ale Guvernului

Curtea de Apel București a dispus joi suspendarea executării a șase hotărâri adoptate de Guvernul condus de Ilie Bolojan, ca urmare a contestațiilor formulate de PSD. Social-democrații susțin că un guvern demis prin moțiune de cenzură nu mai poate adopta hotărâri cu efecte pe termen lung și au contestat în instanță 12 hotărâri ale Guvernului Bolojan.

De cealaltă parte, reprezentanții Guvernului și ai PNL invocă prevederile Constituției, potrivit cărora Executivul rămas în funcție după demitere își exercită atribuțiile necesare administrării treburilor publice până la învestirea unui nou guvern.