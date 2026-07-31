Radu Miruță, întâlnire cu conducerea Tarom pentru salvarea companiei: Dacă planul nu demonstrează viabilitate, banii trebuie restituiți

Radu Miruță susține că situația companiei TAROM este una critică, în condițiile în care planul de restructurare convenit cu Comisia Europeană nu a fost pus în aplicare, riscând astfel recuperarea ajutorului acordat companiei. Acesta a precizat că în contextul situației actuale s-a întâlnit cu conducerea companiei.

„Am avut o discuție onestă la Ministerul Transporturilor cu directorul general interimar al TAROM, cu președintele Consiliului de Administrație, cu directorul financiar și cu directorul comercial”, se arată în mesajul publicat pe Facebook de Miruță.

„În condițiile actuale, generate de modul în care TAROM a fost condusă și coordonată în ultimii ani, la finalul anului 2026, toți banii primiți trebuie restituiți dacă planul de restructurare nu demonstrează viabilitate. Iar în forma actuală, nu o demonstrează”, mai transmite ministrul.

Radu Miruță a declarat că în următoarele trei zile, autoritățile vor informa Comisia Europeană că acțiunile pe care TAROM trebuia să le finalizeze până la 1 iunie vor fi implementate în regim accelerat.

De asemenea, în termen de șase săptămâni, ministerul intenționează să prezinte un proiect privind viitorul companiei și să solicite o întâlnire cu reprezentanții Comisiei Europene pentru a susține noua strategie. În plus, până la mijlocul lunii septembrie, conducerea companiei va transmite un plan de restructurare revizuit.

„Noua conducere a reluat deja procesul intern de refacere a bugetului pe baza adevărului, nu a poveștilor”, a mai spus ministrul.