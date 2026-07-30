PSD cere sprijinul Comisiei Europene pentru reforma salarizării. Ursula von der Leyen, rugată să protejeze educația și sănătatea

Partidul Social Democrat (PSD) anunță joi că a transmis Comisiei Europene o serie de propuneri prin care dorește ca reforma salarizării să protejeze sistemele de educație și sănătate, fără ca România să piardă fondurile din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Potrivit unui comunicat transmis de PSD, vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, președintele Comisiei pentru sănătate din Senat, Adrian Streinu-Cercel, și președintele Comisiei pentru învățământ din Camera Deputaților, Alexandru-Mihai Ghigiu, au trimis joi o scrisoare președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

„Partidul Social Democrat continuă să vină cu soluții concrete pentru protejarea educației și sănătății și atragerea fondurilor alocate prin PNRR. Vicepreședintele Parlamentului European Victor Negrescu, președintele Comisiei pentru Sănătate din Senat Adrian Streinu-Cercel și președintele Comisiei pentru Învățământ din Camera Deputaților Alexandru-Mihai Ghigiu au transmis o scrisoare președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, prin care propun o serie de soluții pentru ca reforma salarizării să protejeze educația și sănătatea, fără a compromite obiectivele asumate de România.”, se arată în comunicatul PSD.

Potrivit comunicatului transmis, inițiativa PSD „are loc în contextul dezbaterilor privind noua lege a salarizării și urmărește identificarea unor soluții juridice și tehnice care să permită aplicarea reformei fără diminuarea veniturilor personalului din educație și sănătate și fără afectarea serviciilor publice esențiale”.

„În scrisoare sunt prezentate argumente și date privind situația celor două sisteme, precum și o serie de propuneri concrete adresate Comisiei Europene. Semnatarii solicită clarificări care să permită României: protejarea veniturilor personalului din educație și sănătate, recunoașterea specificului acestor profesii și a plăților pentru gărzi, ture, muncă de noapte, condiții dificile și activitatea desfășurată în zone cu deficit de personal, realizarea unor simulări complete privind impactul reformei asupra tuturor categoriilor profesionale înainte de adoptarea legii, desfășurarea unui dialog real cu sindicatele reprezentative și cu profesioniștii din cele două domenii”, se precizează în comunicat.

În scrisoare sunt prezentate argumentele privind situația din educație și sănătate, dar și o serie de propuneri adresate Comisiei Europene.

PSD cere o serie de clarificări care să permită României să protejeze veniturile angajaților din cele două domenii, să recunoască specificul acestor profesii și plata gărzilor, turelor, muncii de noapte, a condițiilor dificile și a activității desfășurate în zonele cu deficit de personal.

De asemenea, aceștia cer realizarea unor simulări complete privind impactul reformei asupra tuturor categoriilor profesionale înainte de adoptarea legii și un dialog cu sindicatele reprezentative și profesioniștii din educație și sănătate.

Europarlamentarul Victor Negrescu afirmă că există soluții prin care România poate implementa reforma și, în același timp, poate păstra finanțarea europeană.

„Prin acest demers demonstrăm, încă o dată, că există alternative și soluții. Nu este suficient să vorbim despre reforme, ci trebuie să ne asigurăm că ele sunt aplicate inteligent și echilibrat. Educația și sănătatea nu trebuie să plătească prețul unei implementări rigide. Propunem soluții concrete prin care România poate atrage fondurile alocate prin PNRR și să aibă profesori și cadre medicale motivate”, a declarat Victor Negrescu.

La rândul său, Adrian Streinu-Cercel declară că o reformă a salarizării trebuie să țină cont de rolul personalului medical.

„O reformă sustenabilă trebuie să protejeze personalul medical și să asigure continuitatea serviciilor pentru pacienți. Acesta este obiectivul soluțiilor pe care le-am propus”, a spus acesta.

Alexandru-Mihai Ghigiu a transmis că profesorii au nevoie de stabilitate și predictibilitate, iar noua lege a salarizării ar trebui să contribuie la întărirea sistemului de educație, „nu să accentueze problemele cu care acesta se confruntă. Dialogul și evaluarea reală a impactului sunt condiții esențiale pentru o reformă de succes.”.