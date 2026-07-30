Ilie Bolojan, mesaj pentru Chișinău după prima vizită a lui Vasile Tofan: „România va continua să fie principalul susținător al Republicii Moldova”

Premierul interimar Ilie Bolojan a reafirmat, joi, sprijinul României pentru parcursul european al Republicii Moldova, în cadrul întrevederii de la Palatul Victoria cu omologul său, Vasile Tofan, aflat în prima sa vizită oficială în România de la preluarea mandatului.

Potrivit unui comunicat al Guvernului, cei doi au discutat despre aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană, proiectele comune de infrastructură și energie, dar și despre situația de securitate din regiune.

Guvernul subliniază că „România sprijină ferm Republica Moldova în procesul de aderare la Uniunea Europeană și în implementarea proiectelor comune, menite să îmbunătățească viața cetățenilor, să încurajeze dezvoltarea economică, investițiile și schimburile comerciale bilaterale”.

În cadrul întrevederii, Ilie Bolojan a transmis că România va continua să fie principalul susținător al Republicii Moldova în Uniunea Europeană.

„România va continua să fie principalul susținător al Republicii Moldova, la nivelul Uniunii Europene, punând la dispoziție experiența acumulată ca stat membru și sprijinul politico-diplomatic. Republica Moldova a înregistrat deja performanțe foarte bune în acest proces, odată cu începerea negocierilor de aderare pentru clusterele: 1 – Valori fundamentale și 6 – Relații externe. Sperăm că până la sfârșitul acestui an, la nivelul Uniunii Europene, să fie luate deciziile politice necesare pentru deschiderea negocierilor privind celelalte patru clustere”, a declarat premierul Ilie Bolojan.

La rândul său, premierul Republicii Moldova, Vasile Tofan, a declarat că obiectivul Chișinăului este de a finaliza negocierile de aderare într-un timp cât mai scurt, spunând că va conta „foarte mult pe suportul României în acest proces”.

„Obiectivul nostru este ca, până la sfârșitul anului 2028, Republica Moldova să semneze Tratatul de Aderare, iar până în 2030 să fie pregătită pentru statutul de țară-membră a Uniunii Europene. Este o țintă ambiţioasă, dar cred că este important să lucrăm cu termene clare și am încrederea că putem reuși. Un termen te obligă la mai multă disciplină, la prioritizare și la o evaluare permanentă a progresului. Contăm foarte mult pe suportul României în acest proces pentru că are o experiență pe care nu doar o admirăm, ci o utilizăm zi de zi”, a afirmat Vasile Tofan.

Cei doi oficiali au discutat și despre proiectele comune dintre România și Republica Moldova. Potrivit Guvernului, în cadrul întâlnirii „au analizat stadiul proiectelor comune și modalitățile de accelerare a acestora, cu accent asupra celor din domeniul transporturilor și energiei, menite să contribuie la asigurarea unei mai bune interconectări între cele două maluri ale Prutului”.

Concret, premierii au vorbit despre proiectele privind realizarea liniilor electrice de interconectare de 400 kilovolți Suceava-Bălți și Gutinaș-Strășeni. În domeniul infrastructurii, s-a discutat despre podul de la Ungheni și conectarea acestuia la Autostrada A8, dar și despre proiectele de interconectare portuară și feroviară, inclusiv linia Fălciu-Cantemir.

Pe agenda discuțiilor s-a aflat și situația din domeniul energiei. Guvernul precizează că premierii „au analizat situația provocată de criza din domeniile energiei și carburanților și soluțiile pentru protejarea cetățenilor și economiei”.

Întrevederea a inclus și un schimb de opinii privind evoluțiile de securitate din regiune. Potrivit Executivului, „aspectele legate de situația regională și internațională, marcată de provocări și amenințări majore în contextul agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei, s-au regăsit pe agenda discuțiilor”.

De asemenea, cei doi premieri „au condamnat ferm continuarea agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei, precum și orice acțiuni de încălcare a spațiului aerian sau maritim al celor două state”.

Vizita lui Vasile Tofan la București este prima pe care acesta o efectuează în România de la preluarea funcției de prim-ministru al Republicii Moldova.