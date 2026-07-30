Sorin Grindeanu, după întâlnirea cu premierul Republicii Moldova: „Am subliniat sprijinul constant pe care România îl oferă Republicii Moldova”

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat joi, după întâlnirea cu noul prim-ministru al Republicii Moldova, Vasile Tofan, că România își menține sprijinul pentru integrarea europeană a statului vecin și pentru dezvoltarea proiectelor comune.

Întâlnirea dintre cei doi a avut loc la Camera Deputaților și a fost prima vizită în România a premierului moldovean de la preluarea mandatului.

„L-am primit astăzi la Camera Deputaților pe noul prim-ministru al Republicii Moldova, Vasile Tofan, aflat la prima sa vizită în România. Am discutat cu această ocazie despre așteptările pe care le avem în ceea ce privește armonizarea legislației Republicii Moldova cu normativele Uniunii Europene”, a transmis liderul PSD.

Potrivit lui Sorin Grindeanu, „în cadrul întâlnirii am subliniat rolul esențial al României pentru parcursul european al Republicii Moldova, dar și importanța continuării investițiilor românești pentru siguranța și dezvoltarea economică a statului vecin”.

Pe agenda discuțiilor s-a aflat și situația de securitate din regiunea est-europeană, având în vedere războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei și faptul că Republica Moldova este o victimă a efectelor acestuia.

„Cu ocazia întâlnirii de astăzi am discutat și despre actuala situație regională dificilă cauzată de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei”, a precizat Sorin Grindeanu.

Grindeanu a scris că România rămâne un partener constant al Republicii Moldova.

„În acest context am subliniat sprijinul constant pe care România îl oferă Republicii Moldova, al doilea cel mai afectat stat de agresiunea rusă, după Ucraina. Ajutorul oferit pentru diminuarea efectelor penei de curent din iarna acestui an, limitarea impactului deconectării liniei de electricitate Isaccea-Vulcănești sau sprijinul acordat pentru măsurile împotriva poluării Nistrului în urma atacului rus din primăvară asupra unui complex hidroenergetic din Ucraina, sunt doar câteva exemple de acțiuni concrete ale României în sprijinul Republicii Moldova”, a afirmat liderul PSD.