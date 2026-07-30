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Claudiu Manda, atac dur la adresa lui Ilie Bolojan: „Minciuna pare să vă caracterizeze”

Claudiu Manda a lansat un nou atac politic la adresa lui Ilie Bolojan, pe care îl acuză de lipsă de dialog, gestionarea defectuoasă a sistemului de sănătate și contradicții în discursul public privind relația cu George Simion.
Claudiu Manda, atac dur la adresa lui Ilie Bolojan: „Minciuna pare să vă caracterizeze”
Andreea Tobias
30 iul. 2026, 14:00, Politic
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„Domnule Bolojan,

MINCIUNA pare să vă caracterizeze tot mai des activitatea politică.

Purtați întreaga responsabilitate pentru ceea ce se întâmplă astăzi în România. Și, ca de fiecare dată, românii sunt cei care plătesc prețul ambițiilor dumneavoastră.

O țară în care sistemul de sănătate este împins într-o criză profundă. O țară în care medici, asistenți, infirmieri și ceilalți angajați din spitale sunt obligați să iasă în stradă pentru a fi ascultați. O țară în care pacienții privesc cu teamă și nesiguranță spre un sistem care ar trebui să le ofere încredere și protecție.

Acestea sunt rezultatele unei guvernări fără dialog. Cu decizii luate unilateral. Cu calcule reci pe hârtie și fără respect pentru oamenii care țin această țară în picioare.
În timp ce România se confruntă cu aceste probleme reale, dumneavoastră pierdeți timpul explicând încă o MINCIUNĂ.

După ce ați împărțit lecții de moralitate, le spuneți acum românilor că întâlnirile cu George Simion sunt firești.

Nu întâlnirea este problema, domnule Bolojan. Nu ne surprinde. Este doar o nouă dovadă că, atunci când este vorba despre putere, principiile devin negociabile.

Însă le cereți din nou românilor să creadă altceva decât le-ați spus până ieri.

P.S. – Sunt 86 de zile de când România este blocată de încăpățânarea și lipsa dumneavoastră de viziune. De 86 de zile rămâneți la Palatul Victoria cu sprijinul lui George Simion și prin negocieri făcute pe sub masă. Iar în loc să guvernați, vă consumați energia încercând să justificați noi minciuni, pe care vi le aplaudă doar boții, roboții și tiriboții”, a transmit Claudiu Manda.

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