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Traian Băsescu critică propunerile lui Grindeanu: „Vrea să creeze o comisie de criză, practic să fie un guvern al lui”

Traian Băsescu a criticat propunerile formulate pentru gestionarea crizei politice și acuză că liderii politici ajung să inventeze instituții fără bază constituțională. Fostul președinte afirmă că ideea unei comisii de criză în Parlament ar echivala cu un „guvern al lui” Sorin Grindeanu.
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Maria Miron
22 iul. 2026, 21:26, Politic
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Fostul președinte Traian Băsescu susține că propunerile lansate în ultimele zile de liderii politici se îndepărtează de Constituție. Invitat miercuri seară la B1 TV, Traian Băsescu a criticat inițiativa președintelui interimar al PSD, Sorin Grindeanu, de înființare a unei comisii de criză la nivelul Parlamentului și a ironizat propunerea, spunând că liderul PSD ar vrea „să-și facă un guvern în Parlament”.

Băsescu: „Grindeanu ar vrea ca această comisie să fie un guvern al lui”

„Oamenii ăștia au ajuns atât de în afara Constituției încât au ajuns să propună crearea unor soiuri de instituții. Unul vrea să creeze o comisie de criză la Parlament, adică Grindeanu ar vrea ca această comisie de criză de la Parlament, practic, să fie un guvern al lui. Dacă el nu are Guvernul României, să-și facă un guvern în Parlament”, a declarat fostul șef al statului.

Băsescu a criticat și alte formule avansate în spațiul public pentru depășirea crizei politice.

„Altul vine cu altă idee trăsnită, care de asemenea nu este în Constituție, și vrea un guvern de armistițiu. S-a îmbolnăvit de la Trump, care face armistiții peste tot în lumea asta, și vrea și el un guvern de armistițiu”, a spus acesta.

Băsescu: Partidele inventează soluții neconstituționale

Fostul președinte susține că partidele parlamentare s-au îndepărtat de regulile constituționale și că improvizează soluții pentru rezolvarea blocajului politic.

„Lucrurile astea arată cât de departe a ajuns degradarea abordării partidelor parlamentare cu privire la Constituție. Nu mai există rigoare constituțională. Dacă ei au mers la anularea alegerilor prezidențiale, la mistificarea alegerilor locale și europarlamentare în 2024, fiți atenți că acum inventează instituții, inventează soluții neconstituționale pentru rezolvarea unei crize”, a afirmat Băsescu.

Băsescu: Politica ignoră Constituția

Băsescu consideră că România a ajuns într-o situație în care Constituția nu mai reprezintă principalul reper al deciziilor politice.

„Cred că oamenii aceștia au împins România către o zonă în care Constituția nu mai este pilonul de rezistență al deciziilor politice în stat. Ceea ce este foarte grav. Improvizează!”, a declarat fostul președinte.

La începutul săptămânii, Sorin Grindeanu a propus înființarea unei comisii de criză la nivelul Parlamentului, susținând că România se confruntă cu un blocaj instituțional și că este nevoie de un mecanism care să pregătească proiectele legislative urgente, în special pe cele necesare pentru PNRR.

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