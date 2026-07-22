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„Își trădează țara. Suntem într-un moment de criză majoră”. Băsescu, despre blocajul legii salarizării: „Liderii politici ai momentului orbecăie în decizii”

„Nivelul la care sunt liderii politici ai momentului îi face să orbecăie în decizii”, afirmă fostul președinte Traian Băsescu, care susține că impasul privind legea salarizării și soluțiile căutate în afara Constituției împing România într-o „criză majoră”.
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Alexandra-Valentina Dumitru
22 iul. 2026, 21:15, Politic
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Fostul președinte a afirmat că problemele din jurul legii salarizării reflectă incapacitatea actualei clase politice de a lua decizii corecte și conforme cu Constituția.

„Din păcate, nivelul la care sunt liderii politici ai momentului îi face să orbecăie în decizii, îi face să creadă că ce le este bine lor și clientelei lor este bine și pentru țară”, a declarat, miecuri, Băsescu, la B1.

Acesta consideră că România se află într-un moment extrem de dificil și a explicat că a acceptat să intervină public tocmai din cauza gravității situației.

„După părerea mea, suntem într-un moment de criză majoră. (…) Eu cred că suntem într-un moment de alertă maximă în care oamenii ăștia, politicienii, căutând soluții în afara Constituției, riscă să prăbușească statul. Riscă să facă din România un stat fără reguli”, a spus fostul șef al statului.

Fostul președinte a criticat atât PSD, cât și PNL, despre care a spus că tratează problemele țării prin prisma intereselor și ambițiilor personale.

„Și unii, și alții, mă refer aici PSD și Partidul Breloc PNL, tratează lucrurile prin prisma unor ambiții personale. Ori dacă nu reușești să-ți lași ambițiile personale deoparte într-un moment de criză majoră cum este România acum, cu multe crize simultane suprapuse, dacă nu lași orgoliile personale și de partid deoparte ca să găsești o soluție, n-ai ce căuta în viața politică. Pentru că nu mai ești un politician care servește țara, ești un politician care își… Nu vreau să folosesc un cuvânt greu, dar aproape că-și trădează țara. Pentru niște interese mărunte, orgolii”, a afirmat Băsescu.

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