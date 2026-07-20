Avertismentul unui fost premier: Puneți-vă bani deoparte. Acuză că legea salarizării va aduce taxe mai mari și inflație

Într-o postare publicată pe Facebook, Cîțu afirmă că implementarea legii salarizării unitare va genera cheltuieli suplimentare de miliarde de lei, care, în opinia sa, vor fi acoperite prin creșteri de taxe și printr-o inflație mai mare.

„Puneți-vă bani deoparte, trebuie să plătiți miliardele în plus pentru legea salarizării unitare. Pe termen scurt: taxe mai mari. Pe termen mediu: inflație mai mare”, a scris fostul premier.

Acesta susține că anul trecut Guvernul a justificat majorarea TVA prin riscul ca România să fie retrogradată în categoria „junk” de către agențiile de rating, în condițiile în care bugetul fusese construit pe o prognoză de creștere economică de peste 2%, fără costurile suplimentare generate de legea salarizării.

Potrivit lui Cîțu, în prezent situația economică este mai dificilă, perspectivele de creștere sunt mai slabe, iar cheltuielile bugetare ar urma să crească cu cel puțin 8 miliarde de lei.

Fostul premier afirmă că, în aceste condiții, România ar trebui, teoretic, să fie mai aproape de o retrogradare a ratingului de țară. El pune însă sub semnul întrebării independența agențiilor de rating, susținând că acestea nu acționează suficient de proactiv și că ar servi „narativul guvernamental”.