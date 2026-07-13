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Concordia: Inflația a trecut de vârf și ar putea coborî spre 6% până la sfârșitul anului

Datele INS care arată o încetinire ușoară a inflației în iunie, la 10,4%, marchează probabil vârful actualului val de scumpiri, susține Confederația Patronală Concordia. Organizația estimează că rata anuală a inflației ar putea coborî spre 7% în august și la aproximativ 6% până la sfârșitul anului, pe măsură ce se estompează efectele majorărilor de taxe și ale scumpirii energiei și carburanților.
Concordia: Inflația a trecut de vârf și ar putea coborî spre 6% până la sfârșitul anului
Maria Miron
13 iul. 2026, 11:55, Economic
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Concordia susține că nivelul de 10,4% din iunie, anunțat luni de Institutul Național de Statistică, reprezintă o scădere față de maximul de 10,9% din mai. În opinia economiștilor organizației, efectele majorărilor de TVA, ale scumpirii energiei și ale creșterii prețului carburanților se vor diminua în lunile următoare, permițând o reducere accelerată a inflației.

Cum ar putea scădea dobânzile

Concordia estimează că o inflație în jurul valorii de 6% ar aduce mai multă predictibilitate în economie și ar putea crea condiții pentru reducerea dobânzilor. În opinia patronatelor, costurile de finanțare pentru populație și firme ar scădea, ceea ce ar putea susține creditarea și investițiile.

„Un nivel de acest fel ar aduce mai multă încredere și predictibilitate și ar deschide discuția despre posibile reduceri ale dobânzii de politică monetară din partea BNR. La rândul ei, o inflație ancorată la niveluri semnificativ mai joase ar facilita scăderea costurilor de finanțare pentru populație și firme, dând un impuls creditării și investițiilor, mai ales pentru IMM-urile care nu au acces facil la finanțare externă mai ieftină”, susțin reprezentanții Confederației Patronale Concordia.

Cum a afectat inflația veniturile

Patronatele atrag atenția că efectele inflației se resimt în continuare. Potrivit calculelor Concordia, din ianuarie 2025 salariile au crescut mai lent decât prețurile, iar un angajat cu salariul mediu a pierdut aproximativ 10% din puterea de cumpărare. Consumul populației a scăzut, iar companiile care depind de cererea internă resimt deja această presiune.

„Creșterile de prețuri și de taxe din ultimul an au afectat puternic cererea în sectoare importante ale economiei românești, reprezentate de Concordia, precum producția de mobilă, comerțul, HoReCa sau imobiliarele. Încetinirea ratei inflației și refacerea încrederii sunt esențiale pentru revenirea sectoarelor dependente de consum și pentru salvarea creșterii economice a României și, implicit, a locurilor de muncă”, a transmis Iulian Lolea, economist-șef al Confederației Patronale Concordia.

Reformele rămân esențiale, spun patronatele

Scăderea inflației, de una singură, nu este suficientă pentru relansarea economiei, avertizează Concordia.

„Economia este departe de a se fi însănătoșit. Este necesară continuarea reformelor, continuarea investițiilor în infrastructură și asigurarea predictibilității fiscal-bugetare. Reducerea viitoare a deficitului bugetar trebuie să se facă pe seama îmbunătățirii colectării și a reducerii inechităților”, spun reprezentanții patronatelor.

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