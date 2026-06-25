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Creditele populației și ale companiilor au crescut cu 7,7% în mai, față de mai 2025, în termeni nominali. Depozitele rezidenților neguvernamentali s-au majorat cu un procent identic de la an la an

Atât soldul creditelor, cât și depozitele clienților neguvernamentali au crescut cu 7,5% în mai, față de aceeași lună a anului trecut, luate în medie, cu diferențe notabile între gospodării și companii în privința ponderii monedei alese la accesarea împrumuturilor, conform sintezei privind indicatorii monetari, dată publicității, joi, de oficialii Băncii Naționale a României (BNR).
Creditele populației și ale companiilor au crescut cu 7,7% în mai, față de mai 2025, în termeni nominali. Depozitele rezidenților neguvernamentali s-au majorat cu un procent identic de la an la an
Sursă foto: Alexnadra Pandrea / GMN / Mediafax Foto
25 iun. 2026, 17:25, Economic
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Soldul creditului neguvernamental acordat de instituțiile de credit a ajuns în luna mai 2026 la 465,04 de miliarde de lei, respectiv cu 1,6% față de luna precedentă, ceea ce înseamnă 1%, în termeni reali, arată datele băncii centrale.

Aproape două treimi (66,9%) reprezintă credite accesate în moneda națională, cu o creștere subunitară, de 0,3%, în timp ce împrumuturile în valută – exprimate în lei, cu o pondere de 33,1% au avut un avans mai semnificativ, de 4,1% (2%, în cazul exprimării indicatorului în euro).

În raport cu luna mai a anului trecut, creditul neguvernamental a crescut cu de 7,7%, ceea ce înseamnă de fapt o scădere cu 2,8 în termeni reali, pe seama majorării cu 3,2% a componentei în lei (scădere cu 6,9% în termeni reali) și cu 18,1% a componentei în valută exprimată în lei (14% în cazul exprimării indicatorului în euro).

Soldul creditului guvernamental  acordat de instituțiile de credit a înregistrat o creștere în luna mai 2026 de 1,7%față de luna aprilie 2026, până la 283 308,8 milioane lei. În raport cu mai 2025, acesta s-a majorat cu 8,8%(-1,9%în termeni reali)

Soldul depozitelor a scăzut în termeni reali

Depozitele rezidenților clienți neguvernamentali au crescut în luna mai 2026 cu 1,6% față de luna anterioară, până la 683,36 de miliarde de lei. Comparativ cu mai 2025, acestea s-au majorat cu 7,7%, ceea ce înseamnă o scădere de 2,8% în termeni reali.

Depozitele în lei ale rezidenților, cu o pondere de 67,7% în totalul depozitelor clienților neguvernamentali, au crescut cu 0,8% față de luna aprilie 2026, până la 462,53 de miliarde de lei. Față de mai 2025, acestea s-au majorat cu 7,8%, dar, de fapt, au scăzut cu 2,7% în termeni reali.

Potrivit datelor BNR, depozitele în lei ale gospodăriilor populației au scăzut cu 0,3% față de luna anterioară, până la 268,24 de miliarde de lei și au crescut cu 7,5% (-3,0% în termeni reali) față de mai 2025.

Celelalte sectoare – societăți nefinanciare și instituții financiare nemonetare – au avut depozite în lei, la nivelul lunii mai, care s-au majorat cu 2,3% (până la 194,28 de miliarde de lei) față de luna precedentă, iar față de luna mai 2025, au avut un avans de 8,3% (-2,3% în termeni reali).

Depozitele în valută ale rezidenților, exprimate în lei, care au reprezentând 32,3% în volumul total al depozitelor clienților neguvernamentali, au crescut cu 3,3% față de luna aprilie 2026, ajungând până la nivelul de 220,83 de miliarde de lei (exprimat în euro, acestea au crescut cu 1,2%, până la 42,07 miliarde de euro). Comparativ cu luna mai 2025, indicatorul exprimat în lei a crescut cu 7,5% (3,7%, în cazul exprimării indicatorului în euro).

În ceea ce privește depozitele în valută ale gospodăriilor populației, exprimate în lei, acestea au crescut cu 2,7% față de luna aprilie 2026, până la 150,64 de miliarde de lei (exprimate în euro, acestea au crescut cu 0,6%, până la 28,7 miliarde de euro. Comparativ cu aceeași perioadă a anului 2025, creșterea acestui indicator exprimat în lei a fost de 8,9%, respectiv(5,1%, în cazul exprimării indicatorului în euro.

Depozitele în valută ale altor sectoare, exprimate în lei, au crescut cu 4,9% față de luna aprilie 2026, până la 70,18 milarde de lei, iar exprimate în euro, acestea s-au majorat cu 2,7%, până la 13,37 miliarde de euro. Comparativ cu mai 2025, indicatorul exprimat în lei s-a majorat cu 4,5% (0,8%).

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