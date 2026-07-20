Dăncilă: „PNRR a fost un program de demolare. Ne-am distrus sistemul energetic național”

Invitată luni seara la emisiunea Gândul Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu, fostul premier Viorica Dăncilă a vorbit despre declarațiile lui Florin Cîțu, care a declarat că „legea salarizării va aduce taxe mai mari și inflație”.

„Un program de demolare, nu de redresare”

„Dânsul ne vorbește de legea salarizării în condițiile în care acest PNRR, după părerea mea, a fost un program de demolare, nu de redresare”, a transmis Dăncilă.

„Ne-am distrus sistemul energetic național. Am închis exploatarea pe cărbune în 2026, când puteam să facem acest lucru până în 2035. Am devenit vulnerabil din punct de vedere energetic, în condițiile în care toți caută independență energetică, pentru a lua niște bani din PNRR. Acum, pe legea salarizării, facem același lucru”, a adăugat aceasta.

„Cîțu ne spune că pierdem prin legea salarizării, că suntem aproape de junk. Da, suntem la pământ cu economia, dar și prin contribuția domniei sale. Acum pierdem 700 de milioane, dacă legea salarizării nu se încadrează în termenul stabilit, dar am pierdut 666 de milioane prin deciziile luate prin achiziția acelor doze de vaccin, de care nu mai vorbește nimeni”, a afirmat fostul premier.

De asemenea, a declarat că „acest PNRR, care a inclus legea salarizării și legea pensiilor, niciun alt stat european nu a introdus în PNRR aceste aspecte”.

„Cîțu nu ar trebui să dea sfaturi”

„Acest PNRR care au introdus pensiile militarilor ca fiind pensii speciale, a introdus jaloane care țin mai mult de domeniu administrativ și mai puțin de domeniu legat de investiții. Deci, eu cred că domnul Cîțu nu ar trebui să dea sfaturi, având în vedere că a aprobat PNRR-ul. Trebuia să fie parte a implementării jaloanelor din PNRR, iar mai presus de acest lucru, trebuia să facă un studiu de impact, să vedem ce înseamnă aceste jaloane pentru România”, a conchis Viorica Dăncilă.

Context

Luni, Florin Cîțu a afirmat că implementarea legii salarizării unitare va genera cheltuieli suplimentare de miliarde de lei. Acestea, în opinia sa, vor fi acoperite prin creșteri de taxe și printr-o inflație mai mare.

„Puneți-vă bani deoparte, trebuie să plătiți miliardele în plus pentru legea salarizării unitare. Pe termen scurt: taxe mai mari. Pe termen mediu: inflație mai mare”, a scris fostul premier.

Acesta susține că anul trecut Guvernul a justificat majorarea TVA prin riscul ca România să fie retrogradată în categoria „junk” de către agențiile de rating, în condițiile în care bugetul fusese construit pe o prognoză de creștere economică de peste 2%, fără costurile suplimentare generate de legea salarizării.

Potrivit lui Cîțu, în prezent situația economică este mai dificilă, perspectivele de creștere sunt mai slabe, iar cheltuielile bugetare ar urma să crească cu cel puțin 8 miliarde de lei.