Bolojan anunță investiții de 250 de milioane de euro pentru creșterea capacităților de stocare și contorizare inteligentă

„Ieri am semnat ordinele, în calitate de interimar la Energie, pentru un ghid în vederea instalării de contoare inteligente și pentru o schemă care are în vedere creșterea capacităților de stocare. Ambele forme de sprijin urmăresc să reducă facturile la energie”, se arată în mesajul publicat sâmbătă de Ilie Bolojan pe Facebook.

Guvernul va aloca 100 de milioane de euro pentru instalarea contoarelor inteligente. Apelul, cu finanțare din Fondul pentru Modernizare se adresează operatorilor de distribuție concesionari: Distribuție Energie Electrică România, Delgaz Grid, Rețele Electrice România, Distribuție Oltenia.

Programul are ca obiectiv instalarea a peste 800.000 de contoare inteligente, ceea ce va permite facturarea pe baza consumului real și va contribui la reducerea pierderilor și a fraudelor din rețea.

Apelul va fi deschis în perioada 3 august – 2 decembrie 2026, iar termenul estimat pentru finalizarea proiectelor este 31 decembrie 2029.

Cea mai mare alocare, de 150 de milioane de euro, este destinată dezvoltării capacităților de stocare stand-alone prin baterii. Programul urmărește realizarea unor noi parcuri de baterii cu o capacitate totală de cel puțin 2.174 MWh.

Finanțarea se va acorda în baza unei licitații, criteriul principal fiind cel mai mic cost pe MWh. Valoarea finanțării este plafonată la 69.000 de euro pentru fiecare MWh instalat, iar o companie poate primi cel mult 15 milioane de euro.

Calendarul prevede deschiderea apelului la 1 septembrie 2026 și închiderea acestuia la 30 octombrie 2026, iar proiectele vor trebui finalizate până la 31 decembrie 2030.