Radu Oprea, despre responsabilitatea PSD în criza politică: În viață sunt foarte multe nuanțe de gri

„Toți participanții au și părți bune, și părți mai puțin bune”

Întrebat despre responsabilitatea PSD în actuala situație politică, Radu Oprea a declarat că toate formațiunile din fosta coaliție au partea lor de vină.

„În viață nu există doar nuanțe de alb și de negru. Sunt foarte, foarte multe nuanțe de gri. Întotdeauna toți participanții au într-o anumită măsură și părți bune și părți mai puțin bune”, a declarat Oprea.

Radu Oprea a amintit că PSD a încercat în repetate rânduri să aducă în atenția partenerilor de guvernare problemele pe care le întâmpinau.

„Am făcut foarte multe lucruri și cred că am fost în dialog și în dezbateri și în discuții de fiecare dată informând opinia publică, telespectatorii tuturor televiziunilor prezente aici despre lucrurile care nu funcționau”, declară social-democratul.

Flexibilitate social-democraților la Cotroceni

În ceea ce privește negocierile purtate la Palatul Cotroceni, în prezența președintelui Nicușor Dan, liderul PSD a punctat că formațiunea a dat dovadă de flexibilitate și de „un comportament corect”.

„PSD de fiecare dată la Palatul Cotroceni, în prezența președintelui Nicușor Dan, am spus „da” la foarte multe dintre solicitările cu care premierul Bolojan, președintele PNL în acest caz Bolojan sau Fritz, președintele USR au venit și de fiecare dată am spus „da”. PSD, cred eu că am venit ca să fim partea soluției, din păcate problemele au fost create de alții”, a mai spus Oprea.

România se află de mai bine de două luni în criză politică, după ce PSD a retras sprijinul pentru Guvernul condus de Ilie Bolojan și a depus, alături de AUR, o moțiune de cenzură. Guvernul Bolojan a fost demis pe 5 mai.