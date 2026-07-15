Ștefan Radu Oprea, despre anticipate: „Ar defini exact aceleași tabere”

El a precizat sub formă de opinie personală că alegerile anticipate pot fi o soluție „pentru ca cetățenii să creadă într-un rezultat, care ar trebui „să dea un nou guvern”, însă, potrivit sondajelor, chiar și din urma alegerilor anticipate ar rezulta „aceleași tabere”.

„Dacă ne uităm pe sondajele de opinie apărute în ultima vreme, fie că sunt comandate de PSD, fie că au fost comandate de PNL, se vede că soluția care a rezultat în Parlament urmare a alegerilor anticipate ar defini aceleași tabere, aceleași trei zone, care, din păcate –și nu PSD-ul a făcut lucrul acesta – și-au pus deja, prin hotărâre ale congreselor, bariere”, a declarat senatorul social-democrat Ștefan Radu Oprea.

Potrivit senatorului, „dacă barierele rămân și ceea ce rezultă din alegerile anticipate (…)definește aceleași trei forțe importante din Parlamentul României, nu vom trece și nu vom genera o soluție”, a declarat el, vorbind despre o soluție pentru rezolvarea crizei politice.

Un sondaj publicat, miercuri, de IRES, arată că PSD s-ar situa pe locul al II-lea, cu 21% din voturi dacă duminica viitoare s-ar organiza alegeri parlamentare. Potrivit sondajului, AUR s-ar clasa pe primul loc, cu 40% din voturi, în timp ce PNL ar strânge 17% din voturi, USR ar aduna 10% din voturi, iar UDMR ar reuși să adune 3% din voturi. Opinia a fost dată în funcție de preferințele respondenților la sondaj.

Ștefan Radu Oprea nu este singurul social-democrat care a vorbit despre alegerile anticipate. Lia Olguța Vasilescu, primarul Craiovei, a declarat, marți seară, că nu consideră că acestea s-ar putea organiza din cauză că țara noastră „nu are legislația pusă la punct”.