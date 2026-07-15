„Se va sparge pușculița și oamenii vor suferi”. Darău: „Nu cumva pentru PSD și Grindeanu e un joc?”

Darău a declarat că USR, PNL și UDMR încearcă să mențină politicile fiscale care să reducă deficitul bugetar și să evite deteriorarea situației economice.

„Vrem, împreună cu PNL și UDMR, să putem continua aceste politici o perioadă, pentru că altfel România va trece prin ce a trecut acum câțiva ani, așa cum se va sparge pușculița și oamenii vor suferi. Pentru că, practic, tot efortul acesta de reechilibrare bugetară va fi fost degeaba”, a spus ministrul la Digi24.

Darău a acuzat PSD că nu își asumă responsabilitatea pentru actuala situație politică și a susținut că social-democrații au încălcat protocolul de guvernare.

„Au rupt nu doar o coaliție și nu au dărâmat doar un guvern împreună cu extremismul român, dar au rupt un protocol. PSD are acest păcat originar. Au semnat ceva, l-au încălcat de câteva ori acest protocol prin moțiunea de cenzură, iar apoi spun că noi ar trebui să mai facem ceva”.

Ministrul interimar a respins ideea că opoziția față de un guvern minoritar PSD ar avea la bază orgolii politice. Darău susține că „PSD, prin acest protocol, nu avea premier până în aprilie-mai 2027. PSD nu poate să ceară nimic de la lume. (…) Dacă vor să-și recâștige credibilitatea, nu au cum să vină cu șantaje și condiții unilaterale”.

Ce spune Darău despre alegerile anticipate

Întrebat despre posibilitatea alegerilor anticipate, ministrul a spus că încă există timp pentru găsirea unei soluții politice și că Parlamentul trebuie să joace un rol central în deblocarea situației.

„Cred că acest timp de peste vară și poate septembrie ar trebui să fie o perioadă în care se mai poate găsi o soluție. (…) Soluția începe din Parlament”.

Referindu-se la declarațiile liderului PSD Sorin Grindeanu privind susținerea unor proiecte legislative doar după modificarea lor, Darău a sugerat că social-democrații folosesc situația în scop politic.

„Ceasul ticăie”

„Nu cumva pentru PSD și Grindeanu e un joc? Dacă vor să facă treabă serioasă, să vină în Parlament (…) și să discute între grupurile parlamentare. Ceasul ticăie. Mai sunt 45 de zile până la finalul PNRR-ului. Nu ne putem juca cu asta”, a spus ministrul.

El a adăugat că PSD ar trebui să participe la negocierile parlamentare și să contribuie la adoptarea reformelor necesare, în loc să lanseze mesaje publice contradictorii.

„Noi suntem la muncă, împreună cu PNL, UDMR, domnul Bolojan. PSD dă declarații și amenință pe toată lumea. Să se întoarcă PSD la munca din Parlament și să treacă la timp legile prin negociere și amendamente”, a mai spus Darău.