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Irineu Darău: Jalonul din PNRR pentru digitalizarea administrației publice a fost îndeplinit

Ministrul interimar al Economiei, Irineu Darău, a anunțat, marți, îndeplinirea unui nou jalon din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), care vizează transformarea digitală a instituțiilor publice prin introducerea tehnologiilor de automatizare a proceselor de lucru.
Irineu Darău: Jalonul din PNRR pentru digitalizarea administrației publice a fost îndeplinit
Mediafax Foto
Alexandra-Valentina Dumitru
14 iul. 2026, 14:15, Economic
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„Acest jalon vizează introducerea tehnologiilor de automatizare a proceselor de lucru (RPA), adică soluții software care preiau sarcini repetitive și consumatoare de timp din instituțiile publice. Mai simplu spus: înlocuim munca repetitivă și consumatoare de timp cu procese automatizate, astfel încât funcționarii publici să se poată concentra pe ceea ce contează cu adevărat, iar cetățenii să primească răspunsuri mai repede și mai ușor”, a transmis Darău, pe Facebook.

Ministrul interimar a precizat că, până în prezent, au fost implementate 124 de procese automatizate în instituțiile publice, proiectul urmând să continue până la atingerea țintei de 240 de procese.

„Vom înființa și un Centru de Excelență la ADR, care va pregăti specialiști și va asigura dezvoltarea acestor soluții în următorii ani”, a mai spus Darău.

Darău a subliniat că beneficiile investiției vor fi resimțite direct de cetățeni prin reducerea timpului de așteptare și creșterea eficienței serviciilor publice.

„Investiția de peste 17 milioane de euro din PNRR nu vizează tehnologie de dragul tehnologiei, ci oferă respect din partea statului pentru timpul oamenilor”, a mai afirmat Darău.

Darău a susținut că digitalizarea administrației trebuie să contribuie la reducerea birocrației și la simplificarea relației dintre cetățeni și stat.

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