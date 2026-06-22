Haos și umilință la Evaluarea Națională. Sindicaliștii din învățământ acuză Ministerul Educației

„Haos și umilință la Evaluarea Națională”! Incompetența Ministerului Educației blochează sistemul!”, au transmis federațiile FSLI și „Spiru Haret” care au condamnat „bătaia de joc” la care au fost supuși luni profesorii din comisiile de examen pentru proba la Limba și literatura română.

Sindicaliștii arată că nu a fost vorba doar de „«o simplă „întrerupere», așa cum superficial declară Ministerul, ci o dovadă de incompetență crasă și abuz!”.

Federațiile sindicalte arată că, din cauza blocajelor majore ale platformei pentru încărcarea lucrărilor scanate, mii de profesori au fost blocați în școli până la 8 ore. Aceștia „au stat în fața ecranelor, epuizați și stresați, dând continuu «refresh» pentru a putea urca lucrările elevilor”.

De asemenea, sindicaliștii atrag atenția că multe inspectorate școlare județene refuză „intenționat și abuziv” să înscrie în comisiile de evaluare profesorii cu experiență care au boicotat simulările din primăvară: „Dreptul la protest nu trebuie sancționat pe ascuns, prin vendete mărunte care subminează calitatea evaluării”.

„Profesorii din România nu sunt nici cobaii pe care Ministerul Educației și Cercetării să își testeze experimentele eșuate, nici «prizonierii» de serviciu în centrele de examen și nici victimele orgoliilor unor conducători vremelnici!”, mai transmit FSLI și Spiru Haret.

Probele scrise ale Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a au început luni.