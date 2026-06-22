Evaluarea Națională 2026. Subiecte la Română. Iată ce au avut de rezolvat elevii la examen

Subiecte la Română la Evaluarea Națională 2026

Elevii au avut două texte suport:

Veronica D. Niculescu – Mesteceni de hârtie

Carmen Strungaru – Agutoki. Impresii de călătorie în Papua Noua Guinee

În baza acestor texte, elevii de clasa a 8-a au avut de rezolvat mai multe cerințe.

La subiectul al II-lea, candidații au avut de scris, în 100-150 de cuvinte, rezumatul primului text, potrivit Edupedu.

Știre inițială

Potrivit Ministerului Educației, accesul candidaților în centrele de examen este permis între orele 08:00 și 08:30.

După această oră începe procedura de identificare a elevilor. La ora 09:00 sunt distribuite broșurile cu subiectele și hârtia ștampilată pentru ciornă.

Candidații au la dispoziție 15 minute pentru completarea casetei de identificare. Timpul destinat rezolvării subiectelor începe după această etapă.

Proba scrisă durează 120 de minute. Excepție fac elevii care beneficiază de adaptări aprobate de comisiile județene sau de Comisia Municipiului București. Aceștia pot primi o prelungire de cel mult două ore.

Ce este interzis în sala de examen

Elevii nu pot intra în sala de examen cu telefoane mobile sau alte dispozitive electronice.

Sunt interzise și manualele, dicționarele, notițele, culegerile, rezumatele ori orice alte materiale ajutătoare.

Nerespectarea acestor reguli atrage eliminarea din examen. Sancțiunea se aplică indiferent dacă materialele interzise au fost folosite sau nu.

Candidații care termină mai repede pot preda lucrarea și părăsi centrul de examen doar după o oră de la începerea probei. Ei nu pot ieși din sală cu subiectele.

Cum se completează și se corectează lucrarea

Elevii trebuie să redacteze lucrarea folosind cerneală sau pastă albastră.

La proba de matematică sunt permise instrumentele de desen. Figurile pot fi completate cu creion sau pix albastru.

Greșelile se corectează prin tăierea cu o linie a variantei greșite și completarea celei corecte, conform regulilor specifice fiecărei probe.

La limba română sunt permise sublinierile pe text. Delimitarea propozițiilor în frază este acceptată atunci când exercițiul o impune.

Rezultatele vor fi afișate anonim

Rezultatele vor fi comunicate folosind coduri individuale, nu numele candidaților.

După afișarea rezultatelor inițiale, elevii și părinții pot solicita vizualizarea lucrării. Vizualizarea are caracter exclusiv informativ. Ea nu obligă depunerea unei contestații.

La depunerea contestației, candidatul și părintele sau reprezentantul legal trebuie să semneze o declarație. Documentul confirmă că nota poate crește sau poate scădea în urma recorectării.

Nota stabilită după soluționarea contestației este definitivă.

Recomandările Ministerului Educației pentru ziua examenului

Elevii sunt sfătuiți să aibă asupra lor actul de identitate, pix sau stilou cu pastă albastră, creion, gumă de șters și riglă. Apa și șervețelele sunt permise.

Se recomandă citirea integrală a subiectelor înainte de începerea rezolvării. Candidații sunt încurajați să își planifice timpul și să păstreze ultimele 10-15 minute pentru verificarea lucrării înainte de predare.