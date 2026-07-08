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Rezultate Evaluarea Națională 2026, după contestații. Ce note au fost modificate

Au apărut rezultatele finale la Evaluarea Națională 2026, în urma contestațiilor. Modificările apărute în urma contestațiilor.
Rezultate Evaluarea Națională 2026, după contestații. Ce note au fost modificate
Ioana Târziu
08 iul. 2026, 10:28, Social
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Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, 113.316 candidaţi (79,1%) au obţinut medii mai mari sau egale cu 5 la Evaluarea Națională 2026.

29.935 candidaţi (20,9%) au obţinut medii mai mici ca 5, iar 7 elevi au obținut media 10.

La limba și literatura română, 117.717 candidaţi (81,9%) au note peste 5, iar 402 candidaţi au obţinut nota 10

La proba de matematică, 106.537 candidaţi (74,3%) au note peste nota 5, iar 108 candidaţi au obţinut nota 10.

La limba și literatura maternă, 7.983 candidaţi (90,4%) au note peste 5, iar 86 candidaţi au obţinut nota 10.

Sursa foto: Ministerul Educației și Cercetării

Câte contestații s-au depus

Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, „Au fost depuse 48.471 de solicitări pentru vizualizarea lucrărilor, defalcate astfel:

  • Limba și literatura română: 26.889;
  • Limba și literatura maternă: 970;
  • Matematică: 20.612”.

„În urma acestui proces, au fost depuse 14.176 de contestații (4,79% din numărul total de lucrări), număr ce marchează o scădere semnificativă comparativ cu anul 2025, când au fost depuse 19.101 contestații (6,08% din numărul de lucrări)”.

Pe discipline, contestațiile au următoarea distribuție:

  • 8.981 de contestații pentru lucrări la proba de Limba și literatura română (11.354 în anul 2025);
  • 307 contestații pentru lucrări la proba de Limba și literatura maternă (355 în anul 2025);
  • 4.888 de contestații pentru lucrări la proba de Matematică (7.392 în anul 2025).

Ce note au crescut după contestații

„Reevaluarea lucrărilor a căror notare inițială a fost contestată a generat schimbarea notei prin creștere pentru 8.696 de lucrări. Pentru 4.265 de lucrări notele au fost modificate prin scădere, iar pentru 1.215 lucrări notele au rămas nemodificate”, a transmis ministerul.

„La proba de limba și literatura română, în cazul a 77,86% dintre lucrările reevaluate diferența între nota inițială și nota obținută în urma reevaluării a fost mai mică sau egală cu 0,5 puncte (în plus sau în minus). Dintre acestea, pentru 417 dintre lucrări nota inițială nu a fost modificată”.

„La matematică, în cazul a 98,85% dintre lucrările reevaluate diferența între nota inițială și cea obținută în urma reevaluării a fost mai mică sau egală cu 0,5 puncte (în plus sau în minus). Dintre acestea, pentru 778 dintre lucrări nota inițială nu s-a modificat”.

„La proba de limba și literatura maternă, în cazul a 77,52% dintre lucrările reevaluate diferența între nota inițială și cea obținută în urma reevaluării a fost mai mică sau egală cu 0,5 puncte (în plus sau în minus). Dintre acestea, pentru 20 dintre lucrări nota inițială a rămas nemodificată”, a mai transmis Ministerul Educației și Cercetării.

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