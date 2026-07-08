Rezultate Evaluarea Națională 2026, după contestații. Ce note au fost modificate

Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, 113.316 candidaţi (79,1%) au obţinut medii mai mari sau egale cu 5 la Evaluarea Națională 2026.

29.935 candidaţi (20,9%) au obţinut medii mai mici ca 5, iar 7 elevi au obținut media 10.

La limba și literatura română, 117.717 candidaţi (81,9%) au note peste 5, iar 402 candidaţi au obţinut nota 10

La proba de matematică, 106.537 candidaţi (74,3%) au note peste nota 5, iar 108 candidaţi au obţinut nota 10.

La limba și literatura maternă, 7.983 candidaţi (90,4%) au note peste 5, iar 86 candidaţi au obţinut nota 10.

Câte contestații s-au depus

Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, „Au fost depuse 48.471 de solicitări pentru vizualizarea lucrărilor, defalcate astfel:

Limba și literatura română: 26.889;

Limba și literatura maternă: 970;

Matematică: 20.612”.

„În urma acestui proces, au fost depuse 14.176 de contestații (4,79% din numărul total de lucrări), număr ce marchează o scădere semnificativă comparativ cu anul 2025, când au fost depuse 19.101 contestații (6,08% din numărul de lucrări)”.

Pe discipline, contestațiile au următoarea distribuție:

8.981 de contestații pentru lucrări la proba de Limba și literatura română (11.354 în anul 2025);

307 contestații pentru lucrări la proba de Limba și literatura maternă (355 în anul 2025);

4.888 de contestații pentru lucrări la proba de Matematică (7.392 în anul 2025).

Ce note au crescut după contestații

„Reevaluarea lucrărilor a căror notare inițială a fost contestată a generat schimbarea notei prin creștere pentru 8.696 de lucrări. Pentru 4.265 de lucrări notele au fost modificate prin scădere, iar pentru 1.215 lucrări notele au rămas nemodificate”, a transmis ministerul.

„La proba de limba și literatura română, în cazul a 77,86% dintre lucrările reevaluate diferența între nota inițială și nota obținută în urma reevaluării a fost mai mică sau egală cu 0,5 puncte (în plus sau în minus). Dintre acestea, pentru 417 dintre lucrări nota inițială nu a fost modificată”.

„La matematică, în cazul a 98,85% dintre lucrările reevaluate diferența între nota inițială și cea obținută în urma reevaluării a fost mai mică sau egală cu 0,5 puncte (în plus sau în minus). Dintre acestea, pentru 778 dintre lucrări nota inițială nu s-a modificat”.

„La proba de limba și literatura maternă, în cazul a 77,52% dintre lucrările reevaluate diferența între nota inițială și cea obținută în urma reevaluării a fost mai mică sau egală cu 0,5 puncte (în plus sau în minus). Dintre acestea, pentru 20 dintre lucrări nota inițială a rămas nemodificată”, a mai transmis Ministerul Educației și Cercetării.