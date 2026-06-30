Au fost publicate rezultatele la Evaluarea Națională 2026 / 79% dintre elevi au obținut medii peste 5 / Șapte candidați au luat 10

Aproape 79% dintre absolvenții de gimnaziu care au susținut Evaluarea Națională în acest an au obținut medii mai mari sau egale cu 5, iar șapte elevi au încheiat examenul cu media 10, potrivit rezultatelor inițiale publicate marți de Ministerul Educației și Cercetării.

Examenul a fost susținut de 143.251 de elevi, din totalul celor 148.268 înscriși, ceea ce corespunde unei rate de participare de 96,6%.

Dintre candidați, 113.192 au obținut medii de cel puțin 5, reprezentând 79% din totalul celor prezenți.

398 de candidați au fost notați cu 10

La proba de limba și literatura română, 117.538 de elevi (81,8%) au obținut note de minimum 5, iar 398 de candidați au fost notați cu 10.

La matematică, 106.505 elevi (74,3%) au primit note de cel puțin 5, în timp ce 102 au obținut nota maximă.

La limba și literatura maternă, 7.980 de elevi (90,3%) au fost notați cu minimum 5, dintre care 86 au primit nota 10.

Opt elevi au fost eliminați pentru fraudă

Ministerul Educației a precizat că opt elevi au fost eliminați din examen pentru fraudă sau tentativă de fraudă, lucrările acestora fiind notate cu 1, conform metodologiei.

Rezultatele au fost publicate anonimizat, pe baza codurilor individuale atribuite candidaților, în conformitate cu prevederile privind protecția datelor cu caracter personal.

Când vor putea fi vizualizate lucrările

Elevii își vor putea vizualiza lucrările și vor putea depune contestații în 1 iulie, între orele 14:00 și 18:00, precum și în zilele de 2 și 3 iulie.

Vizualizarea lucrărilor nu este condiție pentru depunerea unei contestații, iar nota obținută în urma reevaluării poate fi modificată atât în sens crescător, cât și descrescător.

Rezultatele finale ale Evaluării Naționale 2026 vor fi afișate în 8 iulie.