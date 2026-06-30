Prima pagină » Educație » Au fost publicate rezultatele la Evaluarea Națională 2026 / 79% dintre elevi au obținut medii peste 5 / Șapte candidați au luat 10

Au fost publicate rezultatele la Evaluarea Națională 2026 / 79% dintre elevi au obținut medii peste 5 / Șapte candidați au luat 10

Rezultatele inițiale ale Evaluării Naționale 2026 arată că 79% dintre elevii prezenți la examen au obținut medii peste 5, în timp ce doar șapte candidați au reușit performanța de a încheia examenul cu media 10.
Au fost publicate rezultatele la Evaluarea Națională 2026 / 79% dintre elevi au obținut medii peste 5 / Șapte candidați au luat 10
Luiza Moldovan
30 iun. 2026, 17:21, Social
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Aproape 79% dintre absolvenții de gimnaziu care au susținut Evaluarea Națională în acest an au obținut medii mai mari sau egale cu 5, iar șapte elevi au încheiat examenul cu media 10, potrivit rezultatelor inițiale publicate marți de Ministerul Educației și Cercetării.

Examenul a fost susținut de 143.251 de elevi, din totalul celor 148.268 înscriși, ceea ce corespunde unei rate de participare de 96,6%.

Dintre candidați, 113.192 au obținut medii de cel puțin 5, reprezentând 79% din totalul celor prezenți.

398 de candidați au fost notați cu 10

La proba de limba și literatura română, 117.538 de elevi (81,8%) au obținut note de minimum 5, iar 398 de candidați au fost notați cu 10.

La matematică, 106.505 elevi (74,3%) au primit note de cel puțin 5, în timp ce 102 au obținut nota maximă.

La limba și literatura maternă, 7.980 de elevi (90,3%) au fost notați cu minimum 5, dintre care 86 au primit nota 10.

Opt elevi au fost eliminați pentru fraudă

Ministerul Educației a precizat că opt elevi au fost eliminați din examen pentru fraudă sau tentativă de fraudă, lucrările acestora fiind notate cu 1, conform metodologiei.

Rezultatele au fost publicate anonimizat, pe baza codurilor individuale atribuite candidaților, în conformitate cu prevederile privind protecția datelor cu caracter personal.

Când vor putea fi vizualizate lucrările

Elevii își vor putea vizualiza lucrările și vor putea depune contestații în 1 iulie, între orele 14:00 și 18:00, precum și în zilele de 2 și 3 iulie.

Vizualizarea lucrărilor nu este condiție pentru depunerea unei contestații, iar nota obținută în urma reevaluării poate fi modificată atât în sens crescător, cât și descrescător.

Rezultatele finale ale Evaluării Naționale 2026 vor fi afișate în 8 iulie.

Recomandarea video

Cum ajungeau oamenii la azilele lui Viorel Pașca din Bihor | DECLARAȚII EXCLUSIVE
G4Media
Dan Petrescu, apariție rară: cum arată la 10 luni de la ieșirea din circuit
GSP.ro
S-au afișat notele la Evaluarea Națională 2026. Ministerul Educației a publicat rezultatele mai devreme cu o zi
Gandul
BREAKING | Rezultatele de la Evaluarea Națională 2026 au fost publicate
Cancan
Ramona Olaru, dialog incendiar cu Dan Alexa. Propunerea care a încins totul: „Ce pot eu să-ți ofer pentru asta?”
Prosport
Rezultate Evaluarea Națională 2026. 7 elevi au avut media generală 10, 79% dintre elevi au luat note de trecere, înainte de contestații
Libertatea
Harta sănătății din România. Stațiunea balneară potrivită pentru fiecare boală
CSID
Vestea momentului: Roboții umanoizi au început să fie închiriați cu ziua! Cât costă și ce știu să facă
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia
Am observat că ne citești din . Avem o versiune dedicată acestei țări. Vrei să o încerci?
Da