Alertă privind cremele solare vândute pe Temu, Shein și AliExpress. Nouă din zece creme nu au respectă standardele

Organizația franceză pentru protecția consumatorilor Que Choisir Ensemble, fosta UFC-Que Choisir, a testat zece creme și spray-uri solare comercializate până recent pe platformele Temu, Shein și AliExpress.

Rezultatele publicate miercuri, 8 iulie, sunt catalogate drept „alarmante”: niciunul dintre cele zece produse nu a obținut un rezultat considerat pe deplin satisfăcător, iar nouă au fost declarate neconforme.

Creme care promiteau SPF 50 sau SPF 90, dar ofereau o protecție aproape inexistentă

Laboratorul utilizat de asociație a constatat diferențe cuprinse între 38% și 98% între indicele de protecție solară înscris pe ambalaj și cel măsurat efectiv.

Dintre cele șapte produse evaluate pentru eficiență după analiza ingredientelor, șase nu au oferit nivelul de protecție promis. În cazul a patru creme, indicele măsurat a fost SPF 2 sau chiar mai mic, ceea ce înseamnă că blocau foarte puține radiații ultraviolete.

O cremă Jaysuing, promovată ca având SPF 50, ar fi oferit în realitate o protecție de aproximativ SPF 20. Un produs West Month, etichetat SPF 50+, a obținut un indice de protecție UVA de numai 8. Celelalte rezultate au fost atât de slabe încât organizația spune că nu a mai întâlnit asemenea valori în testele sale obișnuite pentru produse solare.

O cremă care promite SPF 50, dar oferă în realitate o protecție apropiată de SPF 2, poate crea o falsă senzație de siguranță. Consumatorul rămâne mai mult timp la soare, crezând că este protejat, deși pielea este expusă aproape direct radiațiilor UV.

Trei produse conțineau un filtru UV interzis în Uniunea Europeană

Trei dintre creme au fost eliminate încă din prima etapă a testării deoarece conțineau 4-MBC – 4-Methylbenzylidene Camphor -, un filtru UV asociat cu posibile efecte hormonale.

Produsele cosmetice care conțin 4-MBC nu mai pot fi puse pe piața europeană începând din 1 mai 2026. Introducerea unor produse noi cu această substanță fusese deja interzisă din 1 mai 2025, iar din mai 2026 a devenit obligatorie și retragerea stocurilor existente.

Există însă o nuanță: organizația franceză a cumpărat produsele pe 15 aprilie 2026, cu aproximativ două săptămâni înainte ca interdicția completă de vânzare să intre în vigoare. Două dintre cremele respective, comercializate sub mărcile Sadoer și Bioaqua, ar fi fost însă fabricate după 1 mai 2025, când producerea și introducerea pe piață a unor cosmetice noi cu 4-MBC nu mai erau permise.

Singura cremă care oferea protecția promisă ridică alte semne de întrebare

Un singur produs dintre cele zece, crema Ouhoe SPF 50, a oferit un nivel de protecție considerat acceptabil. Aceasta conținea însă ethylhexyl methoxycinnamate, cunoscut și ca EHMC sau octinoxate, substanță pe care Que Choisir Ensemble o evită în propriile selecții din cauza activității sale endocrine.

Comitetul Științific pentru Siguranța Consumatorilor al Comisiei Europene a constatat că EHMC prezintă activitate estrogenică și o slabă activitate antiandrogenică. Comitetul a concluzionat însă, într-o opinie publicată în 2025, că substanța este sigură în produsele solare atunci când concentrația nu depășește 10%.

Prin urmare, situația acestui ingredient este diferită de cea a 4-MBC: EHMC nu este interzis în produsele solare din UE în limitele stabilite de autoritățile europene.

Ce produse au fost testate

Cele zece produse cumpărate de organizația franceză au fost comercializate sub denumirile:

Ouhoe Sunscreen SPF 50, West Month Bio Sun Stick SPF 50+, Jaysuing Sun Spray SPF 50, Melao Isolation Sunscreen SPF 50+, LBLS Whitening Moisturizing Sunscreen Cream Rose SPF 90+, Disaar Sunscreen Instant Protection Skin Color SPF 90, Ruoall Broad Spectrum Sunscreen Lotion SPF 50, Bioaqua Rice Raw Pulp 50+ Sunscreen, Laikou UV Defense Daily Sunscreen 50+ și Sadoer Protection Isolation Sunscreen 50+.

Asociația avertizează că produsele pot reapărea în magazinele online sub alte denumiri sau prin intermediul altor comercianți, întrucât trasabilitatea lor este redusă.

O verificare făcută de Mediafax a ofertelor disponibile pentru consumatorii români arată că cel puțin patru dintre produsele analizate – West Month Bio Sun Stick, Jaysuing Sun Spray, Melao Isolation Sunscreen și Bioaqua Rice Raw Pulp Sunscreen – apar listate și pe magazine accesibile din România. Pentru mărcile Disaar, Sadoer și Ouhoe sunt disponibile produse cu denumiri și caracteristici similare, însă nu poate fi confirmat că este vorba despre exact aceleași formule și loturi testate în Franța.

Produsele au fost retrase, dar consumatorii nu au fost avertizați

Que Choisir Ensemble afirmă că a informat cele trei platforme, care au retras produsele reclamate.

Potrivit organizației, Temu a suspendat temporar vânzarea tuturor produselor solare în Uniunea Europeană, iar Shein a anunțat un audit complet al produselor similare. AliExpress a transmis că va elimina articolele considerate similare, dar a descris produsele drept „presupus problematice”.

Niciuna dintre platforme nu s-ar fi angajat să îi avertizeze direct pe clienții care cumpăraseră deja cremele cu protecție necorespunzătoare.

Asociația va sesiza autoritatea franceză pentru audiovizual și servicii digitale, Arcom, precum și Direcția Generală pentru Concurență, Consum și Combaterea Fraudelor – DGCCRF. De asemenea, cere autorităților franceze să analizeze restricționarea temporară a accesului la cele trei platforme, argumentând că acestea nu reușesc să garanteze conformitatea produselor oferite spre vânzare.

Temu a fost amendată recent cu 200 de milioane de euro de Comisia Europeană

Cazul cremelor solare apare la mai puțin de două luni după ce Comisia Europeană a amendat Temu cu 200 de milioane de euro pentru încălcarea Regulamentului privind serviciile digitale.

Executivul european a stabilit că platforma nu a evaluat corespunzător riscul ca utilizatorii din UE să întâlnească produse ilegale sau periculoase. În cadrul unor cumpărături sub acoperire, o proporție foarte mare dintre încărcătoarele testate nu a trecut verificările de siguranță, iar numeroase jucării pentru copii conțineau substanțe peste limitele legale sau piese care puteau provoca sufocarea.