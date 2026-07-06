Prima pagină » Știri externe » Șeful unui aeroport european acuză Bruxelles-ul: noul sistem de control va crea haos la frontiere

Șeful unui aeroport european acuză Bruxelles-ul: noul sistem de control va crea haos la frontiere

Directorul aeroportului Fiumicino din Roma susține că problema nu este implementarea sistemului de intrare-ieșire al Uniunii Europene, ci modul în care acesta a fost conceput. Operatorii din industrie cer Bruxelles-ului mai multă flexibilitate în perioadele de vârf.
Șeful unui aeroport european acuză Bruxelles-ul: noul sistem de control va crea haos la frontiere
Imagine cu caracter ilustrativ Sursa: Mediafax Foto/DPA/Hepta
Oana Antipa
06 iul. 2026, 16:35, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Noul sistem de intrare-ieșire al Uniunii Europene (Entry/Exit System – EES) continuă să provoace nemulțumiri în sectorul aviației, după ce directorul general al Aeroportului Fiumicino din Roma, unul dintre cele mai aglomerate din Europa, a declarat că proiectarea sistemului este responsabilă pentru cozile tot mai mari de la controalele de frontieră.

Marco Troncone, directorul companiei Aeroporti di Roma, care administrează aeroportul italian tranzitat anual de peste 50 de milioane de pasageri, afirmă că timpul necesar procesării fiecărui călător s-a dublat după introducerea EES, în aprilie, relatează The Independent.

Procesarea pasagerilor durează până la 90 de secunde

Potrivit oficialului, aeroportul a reușit să reducă timpul de verificare de la aproximativ două minute la 90 de secunde pentru fiecare pasager, însă acest interval rămâne prea mare pentru un aeroport care gestionează zilnic între 50.000 și 60.000 de persoane.

În opinia sa, problema nu ține de modul în care aeroporturile au implementat noul sistem, ci de arhitectura acestuia.

„Fluxul actual introduce etape suplimentare care prelungesc inevitabil timpul de procesare, iar în perioadele de trafic intens chiar și câteva secunde în plus se transformă rapid în cozi semnificative”, a explicat Troncone.

Acesta a mai susținut că operatorii aeroportuari au fost consultați doar într-o măsură limitată în faza de proiectare a sistemului, deși sunt cei care gestionează zilnic fluxurile de pasageri.

Cozi de până la cinci ore în unele aeroporturi

De la intrarea în funcțiune a EES, mai mulți pasageri au reclamat timpi foarte mari de așteptare la controlul de frontieră în aeroporturi europene, în unele cazuri cozile ajungând până la cinci ore.

Sistemul se aplică cetățenilor din state terțe care intră în spațiul Schengen și presupune, la prima intrare, înregistrarea amprentelor digitale și realizarea unei fotografii biometrice, precum și verificarea unor informații privind călătoria.

Ulterior, în următorii trei ani sau până la expirarea pașaportului, călătorii nu mai trebuie să furnizeze din nou datele biometrice, ci doar să își înregistreze intrarea în spațiul Schengen. Potrivit reprezentanților industriei, lipsa unei delimitări clare între pasagerii aflați la prima înregistrare și cei deja existenți în sistem contribuie la formarea cozilor.

Cum sunt afectați călătorii români

România este membră a spațiului Schengen, astfel că cetățenii români nu sunt supuși procedurilor EES atunci când călătoresc în interiorul zonei de liberă circulație.

Cu toate acestea, românii care tranzitează marile aeroporturi europene sau călătoresc împreună cu persoane din state din afara Uniunii Europene pot resimți indirect efectele noului sistem, prin aglomerarea punctelor de control și întârzieri în fluxul de pasageri.

În acest context, mai multe organizații din industria transportului aerian au solicitat Comisiei Europene să permită statelor membre suspendarea temporară a aplicării sistemului în perioadele de trafic intens din sezonul estival. Până în prezent, Comisia Europeană nu a prezentat un punct de vedere oficial referitor la această solicitare.

Recomandarea video

EXCLUSIV | Afacerea vaccinurilor anti-COVID, filiera de aprobare a achizițiilor: cine propunea, cine decidea, cine executa
G4Media
Ronaldo a găsit vinovatul după eliminarea Braziliei de la Mondial: „Din cauza lui am pierdut!” + L-a făcut praf și pe Vinicius
GSP.ro
Starmer, al doilea lider după Trump care intervine în favoarea jucătorilor la Cupa Mondială. A insistat ca meciul Anglia-Mexic să nu fie reprogramat
Gandul
Orașul din România în care șoferii sunt amendați cu 5.000 de lei dacă își lasă mașinile murdare pe domeniul public
Cancan
Imagini provocatoare: Loredana a făcut show la Monaco! Prietena Simonei Halep s-a distrat de minune
Prosport
Unul dintre bărbații relocați din azilele lui Viorel Pașca a murit: „Sunt așteptate concluziile IML”
Libertatea
Cât costă 2 zile la mare pentru 3 adulți și un copil în 2026. Cheltuielile reale i-au surprins pe turiști
CSID
Anunț oficial: Programul Rabla 2026 se lansează în condiții similare cu cele de anul trecut
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia
Am observat că ne citești din . Avem o versiune dedicată acestei țări. Vrei să o încerci?
Da