„Am ajuns într-un punct critic. Solicităm intervenție imediată”. Problema care blochează aeroporturile europene în plin sezon de vacanțe

Aeroporturile și companiile aeriene europene au lansat un apel urgent către președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, avertizând că implementarea Sistemului de Intrare/Ieșire Schengen (EES) a ajuns într-un „punct critic” și provoacă perturbări severe pentru milioane de călători în plin sezon estival, potrivit Euronews.

„Am ajuns într-un punct critic”

Într-o scrisoare deschisă, organizațiile din domeniul aviației au cerut Bruxelles-ului să permită statelor membre să suspende temporar sistemul digital de control la frontieră ori de câte ori numărul de pasageri depășește capacitatea operațională.

„Astăzi am ajuns într-un punct critic. Implementarea actuală a EES generează consecințe operaționale severe, perturbă călătoriile pasagerilor și pune autoritățile de frontieră, aeroporturile și companiile aeriene sub o presiune nesustenabilă. Prin urmare, vă solicităm intervenția imediată înainte ca situația să se deterioreze și mai mult în timpul sezonului de vârf al călătoriilor de vară”, ”, au scris organizațiile.

EES a devenit pe deplin operațional în întregul spațiu Schengen în aprilie 2026, înlocuind ștampilarea pașapoartelor pentru majoritatea călătorilor din afara UE cu un sistem digital care înregistrează intrările și ieșirile, precum și date biometrice, inclusiv amprente și imagini faciale.

Sistemul a fost conceput pentru a consolida securitatea frontierelor, pentru a identifica persoanele care depășesc perioada legală de ședere și pentru a eficientiza gestionarea frontierelor externe.

Cu toate acestea, industria aviației susține că implementarea are efectul opus în multe aeroporturi.

Potrivit scrisorii, timpul de așteptare la controlul de frontieră ajunge acum la „până la cinci ore în perioadele de trafic intens”, ceea ce duce la pierderea conexiunilor aeriene, întârzieri la plecări și presiune tot mai mare asupra personalului din aeroporturi.

Măsuri cerute „fără întârziere”

Industria a recunoscut că statelor membre li s-a permis deja să suspende temporar colectarea datelor biometrice până la începutul lunii septembrie, însă susține că această flexibilitate nu a reușit să prevină cozile excesive și perturbările operaționale.

În scrisoare, acestea solicită Comisiei Europene să „acționeze acum” și să adopte următoarele măsuri „fără întârziere”:

să ofere imediat statelor membre toată flexibilitatea necesară pentru a suspenda complet EES, preventiv, ori de câte ori volumul de pasageri depășește capacitatea operațională a facilităților de control la frontieră, cel puțin pe durata lunilor iulie și august

să stabilească, până în septembrie, în cooperare strânsă cu statele membre și industria, un mecanism permanent de flexibilitate operațională care să permită autorităților de frontieră să suspende procedurile EES în circumstanțe excepționale clar definite, pentru a asigura o gestionare eficientă a frontierelor, orientată către pasageri

„Reputația Uniunii Europene și încrederea în cadrul de reglementare sunt, de asemenea, în joc”, se arată în scrisoare. Europa trebuie să rămână o destinație care este „nu doar sigură, ci și eficientă, primitoare și competitivă”.

Organizațiile avertizează că unii vizitatori internaționali își reconsideră călătoriile în Europa din cauza „perspectivei unor întârzieri excesive la frontieră”, ceea ce „subminează reputația Europei, turismul european și conectivitatea”.