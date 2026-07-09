Șeful aeroporturilor din Grecia cere schimbarea controalelor biometrice la frontierele UE: „Sunt neplăcute și periculoase”

Alexander Zinell, șeful companiei Fraport Greece, care operează 14 aeroporturi regionale din Grecia, inclusiv cele din Corfu, Rodos, Mykonos și Creta, a dezvăluit că a fost necesară instalarea de foișoare și corturi pentru protejarea pasagerilor care așteaptă la coadă pentru controalele de frontieră.

„Este foarte neplăcut pentru pasageri și chiar periculos”, a declarat Zinell, citat de The Guardian.

Controalele biometrice, tot mai contestate

Sistemul Entry/Exit System (EES), introdus de Uniunea Europeană, obligă cetățenii din state din afara UE să își înregistreze amprentele și fotografia facială la prima intrare în spațiul Schengen. Datele biometrice sunt apoi verificate la fiecare ieșire și la fiecare nouă intrare.

Potrivit administratorului Fraport Greece, posibilitatea acordată polițiștilor de frontieră de a suspenda temporar verificările biometrice EES în perioadele de trafic intens este singurul motiv pentru care sistemul funcționează fără blocaje majore. Această derogare expiră în septembrie, iar oficialul consideră că platforma are nevoie de o actualizare care să permită înregistrarea călătorilor înainte de sosirea în aeroport.

Companiile aeriene avertizează asupra întârzierilor

Asociația Internațională a Transportului Aerian (IATA), care reprezintă aproximativ 350 de companii aeriene din întreaga lume, a cerut Comisiei Europene amânarea aplicării complete a sistemului până după sezonul estival. Organizația avertizează că pasagerii se confruntă deja cu întârzieri și pierd legături în aeroporturi din Portugalia, Spania, Italia sau Belgia.

Și compania Ryanair a semnalat riscul unor cozi importante în aeroporturi turistice precum Alicante, Málaga și Palma, unde traficul de pasageri crește semnificativ în sezonul estival. În același timp, autoritățile britanice se tem că verificările biometrice ar putea provoca blocaje majore în Portul Dover, principalul punct de plecare al feriboturilor spre Franța, în perioada vacanțelor de vară.

Comisia Europeană refuză amânarea sistemului EES

Deși oficialii europeni admit că sistemul nu funcționează perfect, Comisia Europeană a respins până acum solicitările de amânare a aplicării complete a sistemului EES. Executivul european susține că problemele apar doar într-un număr redus de puncte de trecere a frontierei și că statele membre pot lua măsuri pentru reducerea cozilor.