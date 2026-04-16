Haos pe aeroporturile din Europa: noul sistem de control la frontieră provoacă întârzieri de până la 3 ore

Pasagerii din aeroporturi din Franța, Germania, Italia, Spania, Belgia și Grecia se confruntă cu întârzieri semnificative la controlul de frontieră. Reprezentanții Airports Council International (ACI), citați de The Guardian, avertizează că situația ar putea deveni și mai dificilă în perioada de vârf din sezonul estival. „Această situație, în următoarele săptămâni și mai ales în lunile de vară, va deveni pur și simplu imposibil de gestionat”, a declarat Olivier Jankovec, directorul ACI Europe.

Ce este sistemul EES și de ce creează probleme

Sistemul EES a intrat complet în vigoare în spațiul Schengen și presupune colectarea datelor personale și biometrice ale cetățenilor din afara UE la intrarea și ieșirea din Uniune. Procesul include scanarea pașaportului, amprente și fotografiere, ceea ce prelungește timpul de procesare la frontieră. Comisia Europeană susține că înregistrarea durează în medie 70 de secunde. Totuși operatorii din aeroporturi afirmă că poate ajunge până la cinci minute per pasager. Din cauza acestor blocaje, ACI a cerut autorităților europene posibilitatea de a suspenda temporar verificările EES în situații critice. „Avem nevoie de capacitatea de a suspenda complet înregistrarea EES atunci când timpii de așteptare devin imposibil de gestionat”, a spus Jankovec. Reprezentanții aeroporturilor au cerut, de asemenea, extinderea excepțiilor existente pentru a reduce presiunea asupra punctelor de control.

Comisia Europeană minimalizează problemele

Executivul european susține că sistemul funcționează în general bine. „În marea majoritate a statelor membre nu există probleme”, a transmis un purtător de cuvânt al Comisiei Europene. El a adăugat că eventualele dificultăți tehnice sunt limitate și sunt deja în curs de rezolvare. De la introducerea sistemului, peste 52 de milioane de intrări și ieșiri au fost înregistrate. Aproximativ 700 de persoane considerate un risc de securitate au fost chiar identificate. Problemele însă au avut deja consecințe nedorite. Potrivit unor relatări din presă, peste 100 de pasageri nu au reușit să se îmbarce într-un zbor din Milano către Manchester din cauza întârzierilor la controlul pașapoartelor. Reprezentanți ai industriei avertizează că astfel de situații ar putea deveni frecvente.

Critici dure din partea industriei aeriene

Directorul general al Ryanair, Michael O’Leary, a criticat dur implementarea sistemului. A descris situația drept „un haos total”, sugerând amânarea aplicării complete până în toamnă. Problemele generate de EES apar într-un moment deja tensionat pentru sectorul aviatic european. Operatorii avertizează și asupra riscului unor perturbări în aprovizionarea cu combustibil, pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu și al blocadei strâmtorii Ormuz. În aceste condiții, aeroporturile europene se confruntă cu o combinație de factori care ar putea afecta semnificativ traficul aerian în lunile următoare.