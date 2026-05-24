Un aeroport din Europa le oferă pasagerilor o experiență neobișnuită: artă de muzeu direct în terminal

Sculptura a fost realizată în 1975 din fier vopsit și face parte din patrimoniul Galeria Națională de Artă Modernă și Contemporană din Roma. Opera a fost donată muzeului de artist în 1988, relatează FTE.

Instalația este amplasată în zona centrală a Terminalului 1, unul dintre cele mai circulate spații din aeroport. Reprezentanții aeroportului spun că proiectul urmărește să aducă patrimoniul cultural italian mai aproape de milioane de pasageri care tranzitează anual Fiumicino.

Lucrarea este formată din patru elemente plasate unul lângă altul și explorează relația dintre spațiu și suprafață. Sculptura este concepută pentru a interacționa discret cu arhitectura terminalului și cu fluxul zilnic de călători.

Pietro Consagra este considerat unul dintre cei mai importanți artiști italieni ai secolului XX. El a fost unul dintre fondatorii grupului artistic „Forma 1”, lansat în 1947. Artistul a devenit cunoscut pentru stilul său abstract și pentru sculpturile bidimensionale care schimbă relația tradițională dintre operă și privitor.

În aeroport, direct de la muzeu – călătoria se întâlnește cu cultura

Reprezentanții companiei Aeroporti di Roma spun că inițiativa face parte dintr-un program mai amplu prin care aeroportul încearcă să combine experiența de călătorie cu accesul la cultură.

În ultimii ani, aeroportul a găzduit și alte opere importante. Printre acestea se numără „Grande folla n.1” de Giò Pomodoro, dar și lucrări asociate lui Gian Lorenzo Bernini și lui Giotto.

„Vrem să transformăm aeroportul într-un loc în care călătoria se întâlnește cu cultura”, a declarat Vincenzo Nunziata, președintele Aeroporti di Roma.

Proiectul va continua și în lunile următoare. În Terminalul 3 va fi expusă o altă lucrare a lui Pietro Consagra, „Bifrontale” sau „Ferro Bifrontale arancione”, realizată în 1977.

Inițiativa face parte dintr-o tendință tot mai vizibilă în marile aeroporturi internaționale, care încearcă să ofere pasagerilor experiențe culturale și artistice, nu doar servicii de transport. La Fiumicino, conceptul transformă spațiile de tranzit în adevărate galerii accesibile publicului larg.